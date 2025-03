Döntött a bíróság: Dua Lipa nem plagizált

Dua Lipa javára döntött a bíróság a perben, amelyben azzal vádolták, hogy két másik dalból másolta a Levitating című slágerét. A sztárt 2022-ben perelte be két dalszerző, L Russell Brown és Sandy Linzer, akik azzal vádolták, hogy plagizálta az 1979-es Wiggle and Giggle All Night és az 1980-as Don Diablo című diszkódalukat.

Csütörtökön Katherine Polk Failla amerikai bíró úgy döntött, hogy a dalok csak általános hasonlóságot mutatnak, beleértve olyan nem szerzői jogi védelem alá nem eső zenei elemeket is, amelyeket korábban Mozart, Gilbert és Sullivan, valamint a Bee Gees is felhasznált a Stayin’ Alive című dalában. Ez a második alkalom, hogy Lipa megnyert egy plágiumpert a Levitating miatt, amely 2020-ban világsiker lett.

Korábban az Artikal Sound System nevű reggae együttes perelte be az énekesnőt, azt állítva, hogy Lipa lenyúlta a Live Your Life című 2015-ös daluk refrénjét. Az ügyüket 2023-ban ejtették, miután egy bíró úgy ítélte meg, hogy nem volt bizonyíték arra, hogy Lipa és szerzőtársai „hozzáférhettek” a korábbi dalhoz – ami kulcsfontosságú követelmény minden szerzői jogi perben.

Dua Lipa azonban még egy harmadik jogi kihívással is szembenéz a dal miatt, Bosko Kante zenésztől – aki a Levitating című számban vokálozott –, aki 2023-ban indított pert, mondván, hogy közreműködését engedély nélkül használták fel a dal remixein, írja a BBC.