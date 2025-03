Donald Trump szerint szándékosan készült róla borzasztó festmény

Donald Trump azt követeli, hogy vonják vissza a coloradói Capitoliumban kiállított festményét, az esetért az állam demokrata kormányzóját, Jared Polist okolja. Az amerikai elnök a Truth Socialre posztolt méltatlankodó szöveget, amelyben azt követeli a kormányzótól, tüntesse el a képet.

– írta posztjában az elnök. A festményt egy brit művész, Sarah Boardman készítette.

Absolutely dying. both that Trump is so clearly bothered by this that he couldn’t resist posting about, and at how objectively bad the portrait is pic.twitter.com/SHNwWeBXKy

— Sam Stein (@samstein) March 24, 2025