Két díjat nyert az Elfogy a levegő című magyar film Prágában

Moldovai Katalin első mozifilmje, az Elfogy a levegő az ifjúsági zsűri díját és a legjobb bemutatkozó rendezésért járó Golden Debut elismerést is kiérdemelte a visegrádi országok legújabb filmjeit felvonultató 3Kino fesztiválon, Prágában – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) kedden az MTI-vel.

Az idén 11. alkalommal megrendezett 3Kino fesztivál a közép-európai országok legátfogóbb filmes seregszemléje, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a régió filmművészetének magas színvonalára, és felkeltse főként a fiatalok érdeklődését Közép-Európa kortárs kultúrája iránt.

A közlemény szerint a film (a kritikánk róla itt olvasható) történetét valós események inspirálták. A főszereplő egy irodalomtanár, aki diákjaival és kollégáival egyaránt jó kapcsolatot ápol, a gimnázium megbecsült oktatója. Egy szülő váratlanul feljelenti egy film ajánlása miatt, majd a tanárnő fellebbezése láncreakciót indít el, amely próbára teszi minden emberi kapcsolatát. A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a kritikusok által is méltatott Elfogy a levegő világpremierje a nagy presztízsű torontói fesztiválon volt, majd sikerrel szerepelt a külföldi seregszemléken. Díjazták Varsóban, a franciaországi Arras-ban és Mons-ban, Thessalonikiben, Belgrádban, a Mannheim-Heidelberg fesztiválon, Triesztben, Lagówban és Kassán is, továbbá felkerült az Európai Filmdíj szűkített listájára is.

Az Elfogy a levegő Moldovai Katalin első mozifilmes rendezése, amely az NFI Inkubátor Programjának támogatásával, a Magma Cinema, a Spot Film, a Salamandra Film és a Digital Fiction Studios gyártásában valósult meg. Főszereplői Krasznahorkai Ágnes, Skovrán Tünde, Sándor Soma, Dimény Áron, Bölönyi Zsolt és Lőrinc Ágnes.

A film az NFI videotárában, a Filmión is megtekinthető.