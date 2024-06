500 millió dollár adóssága volt Michael Jacksonnak, amikor meghalt

Michael Jackson több mint félmilliárd dolláros adósságot halmozott fel, amikor 2009-ben meghalt – derül ki új bírósági dokumentumokból. A hagyatékának végrehajtói által június 21-én benyújtott bírósági beadvány az eddigi legteljesebb részleteket közölte azokról a feszült pénzügyekről, amelyekkel a 13-szoros Grammy-győztes halálakor küzdött. A beadvány beszámolt arról, hogy Jackson legjelentősebb vagyontárgyait több mint 500 millió dollár adósság és hitelezői követelés terhelte, írja a Guardian.

A pop úgynevezett királya 2009. június 25-én, 50 éves korában halt meg, nem sokkal azelőtt, hogy megkezdte volna This Is It című koncertkörútját, amely olyan városokat érintett volna, mint London, Párizs, New York és Mumbai. Halálos adagot vett be az erős sebészeti érzéstelenítőből, a propofolból, amit a személyes orvosa, Conrad Murray adott be neki, akit később gondatlanságból elkövetett emberölésért négy év börtönre ítéltek.

Jackson Los Angeles-i otthonában bekövetkezett halála után a hagyatéka lett a felelős a This Is It promóterének, az AEG-nek járó mintegy 40 millió dollárért – állítja a nemrégiben benyújtott bírósági beadvány. A beadvány hozzátette, hogy Jackson halála idején külföldön és több amerikai államban, köztük Kaliforniában is perekkel nézett szembe. A hitelezők több mint 65 követelést nyújtottak be Jackson ellen, ami még több pereskedést váltott ki. A végrehajtók azonban azt írták a beadványban, hogy a hitelezők követeléseinek és egyéb bírósági kereseteknek a nagy részét rendezték vagy más módon megoldották. A végrehajtók azt is kérték, hogy ügyvédeiknek Jackson hagyatékából térítsék meg a 2018-as jogi szolgáltatások költségeit, egyéb kiadások mellett.

A bírósági beadványt megelőzően az AEG nevében 2013-ban az énekes halálával kapcsolatos peres ügyek közepette tanúskodó könyvvizsgáló vázolta Jackson pénzügyeit. Amint azt a Los Angeles Times dokumentálta, a könyvelő kifejtette, hogy Jackson mértéktelenül sokat költött ékszerekre – bár művészeti tárgyakat, bútorokat és ajándékokat is vásárolt, valamint utazott és jótékonysági célokra is adományozott pénzt.

Jackson hagyatékának kedvezményezettjei édesanyja, Katherine és gyermekei: Prince, 27 éves; Paris, 25 éves; és Blanket, azaz Bigi, 22 éves. A végrehajtók azonban közölték, hogy Jackson kedvezményezettjei nem kaptak pénzügyi juttatásokat a hagyatékából, mert az amerikai adóhivatallal egy 2021-es szövetségi adóbevallás miatt lezáratlan vita van folyamatban – adta hírül a People című szórakoztatóipari hírportál.

Az adóhatóság azzal érvelt, hogy a hagyaték kezelője alulértékelte a vagyonát, és mintegy 700 millió dollárral több adóval és büntetéssel tartozik. Jackson karrierje során több mint 400 millió lemezt adott el.