Creed III: Rocky már sehol, most a szegény bunyóst kell péppé verni

Trilógiává kerekedett a Creed-sorozat, de ha úgy vesszük, a Creed III a Rocky-széria kilencedik része. Ne matekozzunk, a Creed III-ban is inkább ütnek. Sylvester Stallone-nak nyoma sincs, Adonis Creednek most régi barátját kell rommá vernie. Bevált bokszfilmes kliséket kapunk, az viszont nem egyértelmű, hogy az egyszerre bumfordi és brutális megjelenésű, sittes ellenlábas igazi rosszfiú-e. Kritika.

Szegények és gazdagok viszálya örök téma, de látjuk magunk körül, hogy az utóbbi években megint aktuálisabbá vált. Elég csak vetni egy pillantást napjaink nagy film- és sorozatsikereire: az utóbbi évek Oscar-kedvencei közül az Élősködők, idén A szomorúság háromszöge is az új osztályharc eldurvulásáról szól, a Fehér Lótusz és az Utódlás pedig arról tudósít, micsoda pöffeszkedő idióták vagy éppen szorongásos szerencsétlenek a milliomosok.

Innen nézve tulajdonképpen logikus, hogy a Creed című bokszfilmsorozat harmadik része is gazdagok és szegények összecsapására fordítja le a műfajban kötelező és elkerülhetetlen bunyót. Logikus, mert a Creed mintája és messzi-messzi előzménye, a Rocky is komoly hangsúlyt fektetett hőse társadalmi környezetének bemutatására. Jól emlékszünk, Rocky Balboa annak idején pénzbehajtóként dolgozott és cimborája munkahelyén, a húsüzemben edzett. Elvesztette nagy meccsét a sztárbokszoló, Apollo Creed ellen, mégis sztárrá vált, és a következő filmben már a gazdagság terhével birkózott, a hirtelen jött siker ellenére ugyanis nem tanult meg bánni a pénzzel.

A Creed III-ból nem derül ki, hol van most Rocky. Hírlik, hogy a közel fél évszázada (!) készült filmklasszikus író-főszereplője, Sylvester Stallone (életkora a Rocky bemutatásakor: 30 év) összeveszett a Creed producereivel, emiatt az új filmben fel sem tűnik. Az első Creed rendezője, Ryan Coogler (életkora a Rocky bemutatásakor: -10 év) mostanában Fekete Párduc-filmeket rendez, így ő is a háttérbe vonult. Az új Creed rendezői feladatait, igazi stallone-i húzással, a főszereplő, Michael B. Jordan vállalta magára (életkora a Rocky bemutatásakor: -11 év). A Rocky-mítoszt tehát már rég süvölvények építgetik tovább, de nyolc éve Coogler bebizonyította, hogy nincs nála rossz kezekben a philadelphiai bunyós öröksége. Mihez kezd vele a rendezőként most bemutatkozó Jordan?

A trilógia záróepizódjában Adonis Creedet nem bokszolóként, hanem üzletemberként és hivatásos hírességként látjuk viszont. Menő edzőtermet üzemeltet, bokszolókat mentorál, meccseket szervez, és igyekszik jó apja lenni óvodáskorú lányának, a második részben siketen született Amarának. A Donnie-hoz hasonló, felelősségteljes férfiakat ilyenkor szokta megkísérteni balhés múltjuk: a főhős gyerekkori barátja, Damian közel húszéves börtönbüntetés után szabadul, és első útja Donnie edzőtermébe vezet. Mint mondja, nem alamizsnát akar, hanem esélyt. Régen ígéretes bokszoló volt, és ha Donnie latba veti a befolyását, újra komoly meccset vívhatna. Talán még nehézsúlyú bajnok is lehetne belőle.

A kényelmes életet élő, lehiggadt negyvenes férfiak túlnyomó részéhez hasonlóan Adonis Creed sem különösebben izgalmas figura. Ebbe a történetbe nem ő, hanem Damian visz feszültséget. A kirobbanóan tehetséges és szerencsésen sokat foglalkoztatott – nemrég éppen A Hangya és a Darázsban bohóckodó – Jonathan Majors alakításában a sittes bokszolóról nem lehet eldönteni, barát-e, vagy ellenség. Senkihez nem fűzi bensőségesebb kapcsolat, mint Donnie-hoz, de sérelmeket is csak vele szemben dédelget. Tekintete az egyik pillanatban melegséget sugároz, a másikban irigységet és haragot üzen.

Amint felbukkan, pontosan tudjuk, hogy a szép szavak és baráti ölelések ellenére ez a két férfi péppé fogja verni egymást, mire lepereg a kétórás játékidő, és ez a biztos tudás komfortos nézői élménnyé teszi a Creed III-at.

Jordan egyébként is megelégszik a bokszdrámák ódon kliséinek újrahasznosításával. A civil életből a ringbe visszatérő bajnok története, éppen úgy, mint az egymással szembeforduló régi barátok küzdelme, százéves hollywoodi műfaji előzményekre tekint vissza. De nem is kell olyan messzire pillantanunk: a Creed III legközelebbi előképe a két fivér kegyetlen és katartikus verekedésébe torkolló Warrior – A végső menet. Nemcsak az ellenfelek bonyolult viszonya idézi azt a történetet, hanem Majors egyszerre bumfordi és brutális megjelenésében is visszaköszön Tom Hardy medveszerű fizikuma. Mivel híven követi a bevált bokszfilmes sémákat, Jordan rendezői tapasztalatlansága egyáltalán nem látszik. A Creed III kiállításában, színvonalában egyáltalán nem marad el a Ryan Coogler rendezte első résztől, a családi konfliktusokkal túlzsúfolt második résznél pedig jóval letisztultabb és szikárabb darab.

Leginkább mégis amiatt válik érdekessé, mert Majors karakterét nem ábrázolja egyértelműen rosszfiúnak. Világos, hogy ennek a történetnek Donnie a hőse, és az ő győzelméért kell szorítanunk a végső összecsapásban. De ott motoszkál bennünk az érzés: biztos, hogy nem Damiannek van igaza?

Biztos, hogy elégtételt kell éreznünk, amikor a gazdag sztárbokszoló lepofozza a szegény bunyóst? Lehetséges, hogy a Creed III nem a jussukat követelő kisemmizetteket emeli magasba, hanem a pozícióikat védő kivételezetteket nyugtatja meg?

Talán túl messzire merészkedünk, végül is a Creed III-ban nem sokat gondolkodnak, inkább cséphadaróként ütnek. Ám 2023-ban a moziközönség a társadalmi különbségekre is érzékenyebb. Különösen egy olyan filmet látva, amely, ha nagyon távolról is, de minden melós kedvenc bokszolója, Rocky Balboa nagy történetét folytatja.

Creed III (2023), 116 perc. 24.hu: 7/10.