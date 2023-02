Hat év után ad ki új regényt Murakami Haruki

Hat év kihagyás után új regénnyel jelentkezik Murakami Haruki japán író, akit évek óta az irodalmi Nobel-díj egyik esélyeseként emlegetnek. Kiadója, a Sincsosa szerdán jelentette be, hogy a hetvennégy éves szerző következő regénye április 13-án kerül a boltokba. A kiadó ugyanakkor nem közölte sem a könyv címét, sem a témáját, csak azt, hogy a japán nyelvű kézirat ezerkettőszáz oldalt foglalt magában. Egyelőre nem tudni azt sem, hogy az új regény mikor lesz elérhető más nyelveken.

Murakami legutóbbi műve, A kormányzó halála 2017-ben jelent meg. A kortárs posztmodern próza egyik nagymesterének számító író műveit a világ mintegy ötven nyelvére fordították le, számos művét színpadra állították, filmre vitték. Regényei közül a Norvég erdőből csak Japánban több mint négymillió példányt adtak el. Magyarul is megjelent többek közt a Kafka a tengerparton, A kurblimadár krónikája vagy az 1Q84 (Ezerkülöncszáznyolcvannégy). A regények mellett több esszét és novelláskötetet is publikált, ezek közül a Köddé vált elefánt és a Férfiak nő nélkül magyarul is megjelent.

Murakami Haruki nevét évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosai között, de az elismerést eddig még nem kapta meg. Más rangos irodalmi díjakat azonban igen: 2006-ban Franz Kafka-, 2009-ben Jeruzsálem-, 2015-ben Hans Christian Andersen irodalmi díjjal jutalmazták.