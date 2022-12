Bejelentették a Golden Globe-jelölteket, nagyot szakíthat a The Banshees of Inisherin és a Fehér Lótusz

Kiderült, kik lehetnek a díjak győztesei.

Az ír polgárháború idején, két, egymástól eltávolodott egykori barát körül forgó The Banshees of Inisherin nyolc, a Minden, mindenhol, mindenkor (Everything Everywhere All at Once) hat, a Steven Spielberg gyerekkorából merítő A Fabelman család (The Fabelmans), a Babylon, illetve az Elvis pedig öt-öt jelölést gyűjtött be, így jó eséllyel a három film közt oszlanak majd meg a gála legfontosabb kategóriáinak díjai.

A sorozatok terén A Fehér Lótusz, a Dahmer, A korona, a Pam and Tommy, illetve az Only Murders in the Building négy-négy lehetőséget kap majd arra, hogy szobrocskát szerezzen, a dolgukat azonban olyan veteránok nehezítik majd meg, mint a Better Call Saul, az Ozark, a Wednesday, épp a Különválás (Severance).

Will Smith Emancipáció című, egy felszabadult rabszolga az amerikai polgárháború idején családjáért való harcáról szóló filmje nagy meglepetésre a listákban egyáltalán nem bukkan fel, az új Gyűrűk Ura-sorozat, A Hatalom gyűrűi pedig egyetlen aprócska lehetőséget kap majd a győzelemre.

A díjkiosztót január 10-én rendezik majd, a jelöltek teljes listája pedig a Variety oldalán, itt olvasható.