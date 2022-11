Meghalt Aaron Carter, saját fürdőkádjában találtak rá

A Backstreet Boys tagjának testvéreként világsztárrá vált férfi harmincnégy éves volt.

Kaliforniai otthonának fürdőkádjában találtak rá az amerikai színész-rapper Aaron Charles Carter holttestére – írja a Daily Mail.

A lap cikkében arról számol be, hogy egy szombaton röviddel 11 óra után befutó segélyhívás szerint egy férfit saját kádjában ért a halál, így rövidesen mentők és gyilkossági nyomozók érkeztek a helyszínre.

A halál pontos oka egyelőre nem ismert, de semmiféle bizonyíték nem mutat arra, hogy bármiféle bűncselekmény történt volna.

Aaron Carter a Backstreet Boys Nick Carterének testvéreként már gyerekként sztárrá vált: kilencévesen, 1997-ben adta ki debütáló albumát, ami világszerte egymillió példányban kelt el.

Második lemeze, az Aaron’s Party egyedül a tengerentúlon hárommilliós eladást produkált, majd az akkor még mindig csak tizenkét éves fiú a Backstreet Boys turnéinak állandó közreműködője lett, sőt, gyakran feltűnt a Nickelodeonon is. Következő albuma, az Oh Aaron szintén platinalemezzé vált, amit az Another Earthquake! (2002) követett.

A zenész az elmúlt húsz évben számos showműsorban, sőt, egy Broadway-musicalben is feltűnt, albumot azonban csak 2018-ban adott ki (LøVë).

Magánéletét több, a törvénnyel való találkozás árnyalta be: 2008-ban, illetve 2017-ben is marihuánafogyasztás után gyorshajtott, 2021-ben gondatlan vezetésért helyezték próbaidővel szabadlábra.

2019-ben pedig távoltartó végzést kért exbarátnője, az orosz modell Lina Valentina ellen, aki azzal fenyegette, hogy leszúrja. A következő évben új partnerét, Melanie Martint – akinek keresztnevét a férfi korábban homlokára tetoválta – Los Angelesben tartóztatták le, mivel a vád szerint korábban bántalmazta a biszexualitását akkor már évek óta vállaló férfit.