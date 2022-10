Charlotte Gainsbourg és számos francia színésznő is belevágott a hajába, ezzel is kiállva az iráni tüntetések mellett

Közel három hete tartanak már a demonstrációk, amik mellett most egy sor világsztár állt ki.

Mahsa Aminit az iráni erkölcsrendészet szeptember 13-án azért vette őrizetbe, mert nem megfelelően viselte a hidzsábot. A rendőrök a huszonkét éves nőt annyira megverték, hogy kómába esett, majd három nappal később elhunyt. A hatóságok a halálesetet előbb egy szívroham következményének, majd szerencsétlen incidensnek nevezték, rövidesen azonban az igazságra is fény derült, így Iránban tömegtüntetések kezdődtek.

A Norvégiában székelő Iran Human Rights nevű csoport szerint ennek a demonstrációsorozatnak

mostanáig legalább 133 áldozata volt, míg az iráni állam negyven elhunytról – köztük rendfenntartókról – beszél.

A tüntetések mellett azok kezdete óta számos ismert személy is kiállt, most pedig egy sor francia színésznő is csatlakozott ehhez a sorhoz. A Variety híre szerint

Juliette Binoche, Marion Cotillard, Melanie Laurent, Isabelle Huppert, illetve Charlotte Gainsbourg is a haja egy részének levágása mellett döntött, ezzel csatlakozva a Franciaországból indult #HairForFreedom, azaz Hajat a szabadságért-mozgalomhoz.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon SOUTIEN FEMMES IRAN (@soutienfemmesiran) által megosztott bejegyzés

A lépést a francia filmipar több mint ezer alakja által kedden kiadott nyílt levél előzte meg: ebben rendezők, producerek, illetve színészek álltak ki az iráni nők, illetve az emberjogi aktivisták mellett.