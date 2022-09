Tényleg ez a fantasyrajongók éve: újra mozikban A Gyűrűk Ura-trilógia

A fantasyműfaj rajongóinak elég erős időszaka van: egyszerre fut egy nagy költségvetésű Trónok harca– és egy még nagyobb költségvetésű Gyűrűk Ura-előzménysorozat, Sandman, a pletykák szerint még idén jön egy előzménysorozat a Vajákhoz is, és ha ez nem lenne elég, októberben visszatér a magyar mozikba a A Gyűrűk Ura-trilógia is.

Peter Jackson idén húsz éves, legendás trilógiája a Cinema MOM, a Pólus Mozi és a GOBUDA Mozi termeiben lesz látható, éspedig a bővített változatban, teljes körűen digitálisan felújítva és újrafényelve, 4K minőségben, október 6-tól a nemzetközi újrabemutató részeként, korlátozott ideig.

A Cinema MOM nézői feliratos, a Pólus Moziba és a GOBUDA Moziba látogatók pedig szinkronos kópiáról nézhetik majd a filmeket. A három film heti bontásban fogja egymást váltani a hónap során: október 6-án, csütörtökön hét napon keresztül mindhárom mozi minden este műsorra tűzi a 2001-es első részt, A Gyűrű Szövetségét, október 13-tól a 2002-es második epizód, A két torony kerül vászonra, végül október 20-ától 26-áig a 2003-as trilógiazáró A király visszatér is sorra kerül. Jegyek elővételben már kaphatók a mozik honlapján.

A vetítéssorozat az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban szeptember során zajlott. A bővített verziók mozikban eddig soha, csak otthon voltak nézhetők. Az együttes játékidő hatszáznyolcvanhat perc, azaz közel tizenegy és fél óra. Mivel tehát ezek nagyon hosszú filmek, a vetítések 18:15-kor kezdődnek majd.

A kópiák felújítása a koronavírus-járvány idején zajlott, és maga Peter Jackson is részt vett a projektben, aminek több célja is volt. Egyrészt a 35 mm-re forgott filmekben akadtak következetlenségek a színezés terén, ezt most egységessé korrigálták, másrészt beemeltek olyan technológiákat, amelyek a trilógia idején még nem léteztek, hogy A Gyűrűk Ura-filmek úgy nézzenek ki, mintha A hobbit-trilógiával együtt forogtak volna.