Együtt állnak ki a Gyűrűk Ura színészei a rasszizmus, illetve a zaklatások ellen

A Gyűrűk Ura előzménysorozata, a szeptember 2-án megjelent A Hatalom Gyűrűi (az első két részről írt kritikánk itt olvasható) az elmúlt hónapokban már felkavarta az állóvizet, hiszen sokakat már az első, februárban megjelent, őslakos, illetve afroamerikai színészeket is felvonultató előzetes is kiborított, így dühös, valamint rasszista mondatok özöne borította el a Youtube-videók alatti kommentszekciókat, az epizódok premierje után pedig hetvenkét órán át nem lehetett azokhoz hozzászólást fűzni.

Most az adaptáció szereplői is kiadták a saját nyilatkozataikat, amikben elítélik a rasszizmust, amit attól a pillanattól kezdve ők is a saját bőrükön tapasztalnak, mióta elkezdtek dolgozni a sorozaton:

– olvasható a Guardian által észrevett Twitter-bejegyzésben.

We stand in solidarity with our cast. #YouAreAllWelcomeHere pic.twitter.com/HLIQdyqLmr

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 7, 2022