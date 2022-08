Kevin Spacey 31 millió dollár kártérítést fizet a Kártyavár producerének az állítólagos szexuális visszaélések miatt

Egy bíró arra kötelezte Kevin Spacey-t, hogy fizessen közel 31 millió dollárt (csaknem 12 milliárd forintot) a House of Cards (Kártyavár) sorozat produkciós cégének, az MRC-nek a sorozat színfalai mögött elkövetett állítólagos szexuális visszaélésekért. A Frank Underwoodot alakító Spacey-t a hatodik évad során kirúgták a sorozatból, miután azzal a váddal kellett szembenéznie, hogy szexuálisan zaklatott fiatal férfiakat, köztük a sorozat egyik produkciós asszisztensét, aki azt állította, hogy Spacey fogdosta őt, ami miatt az MRC vizsgálatot indított.

A Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság bírója megerősítette a 2020 októberében egy választottbíró által korábban hozott ítéletet, amely mintegy 29,5 millió dollár kártérítésből és 1,5 millió dollár költségből és díjból állt. Az MRC azzal érvelt, hogy Spacey milliókkal tartozik nekik elmaradt haszon miatt, mert a helytelen viselkedése miatt kénytelenek voltak eltávolítani őt a sorozat hatodik évadából, és az évadot 13 epizódról nyolcra kellett csökkenteni. A producer javára ítélve a döntőbíró megállapította, hogy Spacey viselkedése a színészi és a vezető produceri megállapodások lényeges megszegését jelentette, írja a Variety.

Az év elején Spacey ügyvédei megpróbálták megsemmisíttetni a 31 millió dolláros választottbírósági ítéletet, de sikertelenül. Mint azt megírtuk, a színész ellen Nagy-Britanniában is folyamatban van egy eljárás, ahol hasonló vádak ellen kell védekeznie. Az ellene folyó ügyek miatt Spacey végül nem fog szerepelni az 1242 – A Nyugat kapujában című magyar filmben sem, viszont továbbra is számolnak vele a Peter Five Eight című készülő filmben.