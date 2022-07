Sci-fibe illő jövőbeli ház keres új gazdát Amerika közepén

Egy házaspár évtizedeken át dédelgetett, majd megvalósult álma az építkezés elején elhunyt feleségnek is emléket állít.

A saját korukat megelőző, vagy épp egy elképzelt jövőt idéző futurisztikus épületek hosszú ideje a világ kis- és nagyvárosainak fontos részei, a szokatlan formák pedig nem csak a lakóházak, de a középületek, illetve kiszolgáló létesítmények építésekor is felszínre törtek – kitűnő példái ennek a Kádár-kor űrhajónak is beillő templomai, vagy az ország különböző részein lévő gázfogadók, amiket korábban hosszú cikkben mutattunk be.

A családi házak terén a merítés persze jóval nagyobb, sőt, az internetet szinte havi rendszerességgel járják körbe az újabb és újabb, korábban szuper példák. Ezek közül a legújabb a közel félmilliós Oklahoma állambeli Tulsa fölé emelkedő otthon, amit a tengerentúli tévécsatornák egész sora után a brit Guardian is bemutatott.

Az épp negyedszázadon át futó (1962-1987) kultikus rajzfilmsorozat, a rendszerváltás óta Magyarországon is többször ismételt Jetson család a 2062-es évet megjósolni próbáló kockái közé illő ház lényegi része a bejárat felett 13,5 méter magasan terül el, a szobákból pedig 360 fokos panoráma nyílik a környezete felé.

A kapuból lifttel elérhető, két fürdőszobát, három hálót, sőt, egy teraszt is rejtő 130 négyzetméteres otthon június végén, 415 ezer dollárért (mai árfolyamon ez 170 millió forintot jelent) tűnt fel az ingatlanpiacon – a ma is élő, harmincnál több külső és belső fotót rejtő hirdetés itt érhető el –, rövidesen pedig a történetére is fény derült:

a FOX23 tévériportja, illetve a Guardian szerint az 2005-ben, egy Joe Damer nevű férfi, illetve egy helyi építész, Jeremy Perkins koprodukciójában, a tulajdonos hosszú évtizedeken át tartó álmodozását követően készült el.

Damernek 1965-ben, röviddel akkor pincérnőként dolgozó felesége megismerése után került a kezébe egy arizonai házat mutató képeslap, aminek hasonló formában való lemásolása a pár távlati céljává vált.

Az építés – amit a férj jórészt egyedül, vagy fia segítségével végzett – végül csak közel negyven évvel később, az ideális telek megtalálása után indulhatott el, az időközben rákkal diagnosztizált felesége rövidesen azonban elhunyt, így a projekt célja hirtelen megváltozott:

a férfi ezzel akart emléket állítani az élete jó részét vele töltő nőnek.

A második világháború után, német menekültként a városba érkezett, majd hegesztőműhelyével a közösség fontos részévé vált Damer a 2005-ös átadás után hét évet töltött az otthonban, majd stroke-ját követően egyetlen olyan barátjának adta azt el, akiről jól tudta, hogy gondját fogja annak viselni.

Ez így is történt, mostanra azonban a lifthez csak nehezen hozzászokni tudó barát is az eladás mellett döntött, remélve, hogy a következő gazda jobb anyagi lehetőségei hosszú távon is segítik majd a ház megmaradását.

Ez a remény megvalósulni látszik, hiszen az otthont hirdető ingatlanos cég szerint már jelentkezett is egy komoly vevő, aki egy nagy felújítás után Airbnb-n át bérelhetővé akarja tenni a házat, így az állagmegóvás költségeit a rövidtávú bérleti díjak adják majd.