Komoly dolog, ha ártatlanul gyilkossággal gyanúsítanak, most mégis tud vicces lenni

David O. Russell újra összekiabált egy csapat óriási nevet legújabb, Amszterdam című filmjéhez: a ’30-as éveket idéző sztoriban két volt katona és egy nővért keveredik gyilkosság gyanújába, ám mind állítják: ártatlanok, ők csak szemtanúi voltak az esetnek. A trió összefog, de azért olyan nagyon nem bíznak egymásban, és ebben alighanem igazuk is van. A sztori őrületet fordulatokat és fárasztó humort ígér, ami már a most kiadott trailerből is látszik, a névsor pedig tényleg illusztris: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Rami Malek, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift és Zoe Saldana is játszik a filmben, ami november 3-án érkezik a magyar mozikba.