A jóságos Chris Evans egyből főgonosz lesz a dzsigolóbajusztól

A Russo testvérek, Anthony és Joe Russo annyi Marvel-filmet dirigáltak, hogy már ki se kelnek az ágyból, ha egy filmben nem rombolhatnak le egész városrészeket, erre utal legalábbis az a mértékű pusztítás, ami a The Gray Man című, Netflixre készült kém-akciófilm most kiadott trailerében felvonul. A sztoriban egy régi Marvel-kedvenc is feltűnik, csak éppen az Amerika Kapitányként még csúnyán beszélni sem hajlandó Chris Evans ezúttal nem ártatlan cukorborsót alakít, hanem ő a sztori főgonosza, amit egyből tudunk, amint megpillantjuk, hisz ilyen dzsigolóbajusza nincs akárkinek. (Sajnos a tökéletes trash-stache, trashbajusz kifejezést nem lehetséges kellő hangzatossággal magyarra fordítani.) Evans ellenlábasát Ryan Gosling alakítja, akit jó régen nem láthattunk friss filmben, itt viszont igazi szuperügynök lesz, de szerepel a filmben Ana De Armas, Billy Bob Thornton és a Bridgerton első évadának komoly rajongóbázissal rendelkező hercege, Regé-Jean Page is. A közönséget pedig nem csak a nagy nevek, de az is behívhatja, hogy a film bestselleradaptáció, Mark Greaney köteteiből készült. A The Gray Man július 22-én kerül fel a Netflixre.

