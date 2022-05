Kétségbe vonják Johnny Depp beszámolóját arról, hogyan csonkították meg az ujját

Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási pere hétfőn a tanúvallomások ötödik és egyben utolsó hetébe lépett: Heard egyik tanúja azt vallotta, hogy Depp nem veszíthette el az ujja hegyét egy családi veszekedés során úgy, ahogyan azt elmondta. A középső ujjának súlyos sérülése, amely Depp és Heard rövid házassága alatt, 2015 márciusában, egy veszekedés során történt, egyike volt a polgári per több kulcsfontosságú vitapontjának.

Depp a tárgyaláson azt állította, hogy akkor sérült meg, amikor Heard egy vodkásüveget vágott hozzá, ami összetört. Heard ezzel szemben azt állította, hogy soha nem látta konkrétan, hogyan történt a sérülés, de az egy olyan éjszakán történt, amikor egy feldühödött és részeg Depp szexuálisan bántalmazta őt egy likőrös üveggel.

Richard Moore sebész hétfőn a virginiai Fairfax megye bíróságán azt vallotta, hogy Depp leírása valószínűtlen, nagyrészt azért, mert a körme sértetlen maradt. Moore, aki nem kezelte Deppet, azt mondta, hogy a köröm szabadon volt – ahogy Depp leírta, tenyérrel lefelé helyezte a kezét –, és megsérült volna. Depp eltérő beszámolókat adott a sérülésről: hol azt mondta, hogy ő maga okozta, és a harmonikaajtó becsípte, vagy hogy hazudott, hogy megvédje Heardet.

Depp tagadta, hogy valaha is megütötte Heardot, és azt állítja, hogy felesége volt a bántalmazó a kapcsolatban. Heard viszont több mint egy tucat fizikai bántalmazásról tett vallomást, amelyet állítása szerint Depptől szenvedett el. Heard pszichiátere később hétfőn azzal érvelt, hogy Depp függősége, nárcizmusa és kontrolligénye miatt hajlamos az erőszakra a kapcsolataiban. David Spiegel azt vallotta, hogy a nárcisztikus személyiségekbe néha beleszületnek a párkapcsolati erőszak figyelmeztető jelei, a gyenge önkontroll, a gyors hangulatváltozások, az irigység, valamint a hatalom és az irányítás imádata.

Spiegel azt is mondta, Depp kokaint, MDMA-t, marihuánát, LSD-t, alkoholt és egyéb tudatmódosító szereket, továbbá vényköteles gyógyszereket is fogyasztott, gyakran egy időben. Szerinte Depp drog- és alkoholfogyasztása a memóriáját is kikezdte.

A tárgyalás folytatódik további tanúvallomásokkal, de a héten véget ér, írja a Guardian.