Animációs kalandfilm nyomta le a Dumbledore titkait

A Universal gyerekbarát kalandfilmje, A rosszfiúk (The Bad Guys) szerezte meg az első helyet az amerikai jegypénztáraknál. Az animációs vígjáték 24 millió dollárt gyűjtött be az észak-amerikai mozikban, ami elég volt ahhoz, hogy elvegye az első helyet a Legendás állatok: Dumbledore titkai című filmtől. A második hétvégén a Harry Potter előzménysorozat legújabb fejezete 14 millió dollárral a harmadik helyre zuhant, ami aggasztó jel a Warner Bros. varázslófilmes franchise-nak. A meredek, 67%-os visszaesés után a Dumbledore titkai eddig 67 millió dollárt termelt.

Nem ez volt az egyetlen újonc a mozikban. Az Északi című film (The Northman), Robert Eggers rendező véráztatta viking eposza és A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya (The Unbearable Weight of Massive Talent), egy meta-komédia, amelyben Nicolas Cage saját maga kitalált változatát alakítja, országszerte változó eredménnyel nyitott a mozikban. Három eredeti film széles körben történő bemutatásával ez a hétvége azt jelzi, hogy Hollywoodnak valóban vannak még új ötletei, de a közönség nem mindig hajlandó megnézni őket a mozikban, írta a Variety.

A rosszfiúknak a 70 millió dolláros költségvetésével még küzdenie kell, hogy nyereséges legyen, és ebben a nemzetközi jegybevétel döntő fontosságú lesz. A film már 63 millió dollárt hozott a tengerentúlon, így a globális bevétele már 87,1 millió dollárra nőtt. A rosszfiúknak pedig nem sok konkurenciája lesz a családi közönség körében, amíg a Disney Toy Story spinoffja, a Lightyear júniusban meg nem jelenik. Sam Rockwell, Marc Maron, Anthony Ramos, Craig Robinson és Awkwafina adják a film szinkronhangjait. A fenti képen Pierre Perifel rendező látható.

Az Északi a negyedik helyen nyitott, és 3865 helyszínen 12 millió dollárt hozott. Ez remek eredmény egy művészfilmtől, de nem egy művészfilm költségvetésével rendelkezik. A film állítólag 90 millió dollárba került, bár a produkcióhoz közel álló források szerint a végső szám az adókedvezmények figyelembevételével közelebb volt a 70 millió dollárhoz, olyan sztárokkal, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk és Willem Dafoe. A nemzetközi jegypénztáraknál a film eddig 5 millió dollárt hozott, így a tengerentúli összbevétele 11,5 millió dollárra, globális összbevétele pedig 23,5 millió dollárra nőtt.

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya 7,1 millió dollárral az 5. helyen végzett, ami a 30 millió dolláros költségvetését tekintve elég gyenge kezdés. A Tom Gormican által rendezett vígjáték Cage-et követi, akinek csillaga hanyatlik, amikor egy milliárdos szuperrajongó (Pedro Pascal alakítja) 1 millió dollárt ajánl neki, hogy részt vegyen egy születésnapi partin a Maldív-szigeteken. Amikor az események meglepő fordulatot vesznek, Cage összefog a CIA-val, és a legkedvesebb filmes karaktereit csatornázza be, hogy megmentse a családját a legnagyobb rajongójától, aki egy veszélyes fegyverkereskedő lehet.

A Paramount családbarát folytatása, a Sonic, a sündisznó 2. az erős konkurencia ellenére a második helyen végzett 15,2 millió dollárral, és három hét mozikban töltött idő után a Sonic-film folytatása már 145,8 millió dollárt termelt. A film kevesebb, mint 3 millió dollárra van attól, hogy túlszárnyalja elődje 148 millió dolláros hazai bevételét, bár a 2020-as első rész valószínűleg hosszabb időt élvezhetett volna a mozivásznon, ha a COVID-19 nem rontja el ezeket a terveket. Máshol az amerikai mozikban a Minden, mindenhol, mindenkor újabb nagy hétvégét tudhat maga mögött, 5,4 millió dollárt hozott és a hatodik helyen végzett – eddig összesen 26,9 millió dollárt hozott Észak-Amerikában.