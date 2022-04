Tóth Gabi: „Megvenniük” sem kellett, hiszen mindig is ez volt az én hitem szerinti, valódi közösségem

Még mindig lázadónak érzi magát.

Tóth Gabi hosszú Facebook-poszttal jelentkezett csütörtökön, vagyis négy nappal a választás után, amellyel állítása szerint tiszta vizet szeretne tölteni a pohárba. Az énekesnő arról ír, hogy az Eucharisztikus Kongresszus óta karaktergyilkosság zajlik ellen, amiért nyilvánosan is megvallotta a hitét.

Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez egyes médiumokból, emberekből milyen elképesztő gyűlöletet vált ki. Pont azokból akik folyamatosan az elfogadást, toleranciát kérik számon azoktól, akik nem az ő szájuk íze szerinti értékrendet vallják

– írja, kitérve olyan sérelmekre, hogy ostobának vagy álszentnek kiáltották ki, illetve azzal támadták, hogy megvette őt a hatalom. Arról is ír, hogy eddigi szakmai pályafutása alatt sose jutott eszébe, hogy közéleti szerepet vállaljon, de az értékrendje sosem volt titok, ezt hoztam otthonról.

Az a nemtelen, sokszor igaztalan támadás cunami, azonban, ami a magukat elfogadónak és toleránsnak hirdető oldalról érkezett felém gyakorlatilag belesodort egy olyan szerető közegbe, ahol valóban el-és befogadtak. A legnagyobb bajban álltak mellém és segítő kezet nyújtottak. Az őszinte igazság az, hogy soha nem vártak tőlem semmit ezért cserébe és „megvenniük” sem kellett, hiszen mindig is ez volt az én hitem szerinti, valódi közösségem

A Békemeneten és a Fidesz kampányzáró rendezvényén is feltűnő Tóth Gabi utal arra is ő még ma is ugyanaz a lázadó, „aki harcolni fog az igazságért, a családjáért és értetek.”