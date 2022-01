Az online kaszinók folyamatos versenyt vívnak a játékosokért (X)

Az online kaszinók világában rengeteg lehetőség áll előttünk, ha játékszenvedélyünkről van szó. Kezdőként nagyon nehéz lehet a választás, hisz sok mindenre kell odafigyelni, többek között hogy megfelelő-e a biztonság, könnyen kezelhető-e a felület, a fizetési feltételek megfelelőek-e számunkra és nem elhanyagolható dolgok a bónuszok sem, amivel minden kaszinó oldal rendelkezik, és egymást licitálják túl a játékosok bevonzásában.

Hatalmas a választék a piacon, mégis újabb és újabb oldalakat hoznak létre, amiket sikerül kellően egyedivé tenni valamely formában ahhoz, hogy ügyfeleket csábítson magához. Ki lehet emelkedni az online casino piacon akár a játékok választékával, tematikával, a bónuszok változatosságával, promóciókkal. Természetesen vannak olyan szolgáltatások is, amik már alapvető elvárásnak tekinthetőek, ilyen például az élő kaszinózás.

Fel vannak készülve a casino oldalak az állami közbelépésre

Magyarországon az állam szigorúan szabályozza az online térben történő szerencsejátékozást piacvédelmi szempontok miatt, és módjában áll blokkolni ezeket az oldalakat, de egy felhasználónak sem kell félnie attól, hogy elveszítheti az épp aktuális, kedvenc helyét, mivel minden operátor fel van készülve erre a lépésre egy úgynevezett alternatív linkkel, amivel ugyanúgy beléphet az oldalra anélkül, hogy a biztonság (legyen szó a pénz biztonságáról, vagy adatainkról) csökkenne.

A regisztráció egyszerűsége mindenhol alapvető cél lett, hisz ha már bejutni is nehéz, az emberek inkább más platform után néznek. Nagyon fontos minden online kaszinónak, hogy a megfelelő fizetési módokat is szolgáltatni tudja minél szélesebb választékkal, hogy a játékosok az általuk leginkább kedvelt módon intézhessék pénzügyeiket. Emellett a platform átláthatósága és kezelhetősége is kulcsfontosságú, hogy visszatérő játékosokat tudjanak szerezni.

A szerencsejátékozás is költözik át a mobilunkra

A platformok napjainkban telefonos nézetben sem okoznak nehézséget, bár az applikáció használatát jobban kedvelik az okostelefon felhasználók, ez azonban nem mindenhol érhető el, hiába lenne alap elvárás egy nevesebb, jól működő online kaszinó esetében. Ezen is folyamatosan dolgoznak, hisz ez egy fajta versenyelőnyt is biztosíthat egyes helyeknek a kényelem miatt.

Az új regisztrálóknak járó bónuszok, és a már hosszabb ideje regisztrált játékosoknak szánt regisztráció mellett a legtöbb online kaszinóban találkozhatunk a VIP hűségprogrammal is, ami a törzsvendégek megtartása miatt nagyon fontos lehet. Ezen belül is szinteket lehet megkülönböztetni, hogy az ügyfeleknek kellő motivációjuk legyen tovább játszani az adott szolgáltatónál.

Hús vér emberek keverik a lapokat

A már említett élő kaszinózás is egyfajta alapját képezi az online kaszinóknak, hisz nincs is annál kényelmesebb, mint otthonról becsatlakozni a játékba, mégis valóságközeli élményt ad; valós és élő videós kapcsolattal nézheted az osztót, ahogy keveri a blackjack során a kártyalapokat, vagy azt, ahogy megpörgeti a rulettkereket. Amit hazánkban szinte csak Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségeiben tehetnénk meg.

Végül maga az oldal biztonsága egy olyan kihagyhatatlan tényező, amely talán a legfontosabbnak bizonyul, hisz az emberek adatai és pénzei is mind a rendszerben vannak, amikkel komoly visszaélések is megtörténhetnének. Fontos pontokat kell megvizsgálni ahhoz, hogy egy online kaszinó oldalt igazán biztonságosnak tekinthessünk, közülük néhány;

· Rendelkeznie kell legalább egy, valamilyen hivatalos szerv által kibocsátott érvényes működési engedéllyel – ezáltal biztosítjuk, hogy legális a kaszinó oldal

· Az operátor hogyan gondoskodik az érzékeny ügyféladatok védelméről

· Milyen titkosítási technológiákat alkalmaz

· Mely egyéb hardveres és szoftveres megoldásokkal védi a saját rendszerét az illetéktelen behatolásokkal szemben

Utolsó pontként pedig az ügyfélszolgálatok jelentőségét lehetne kiemelni, mivel a gyors reakció nagyon fontos. Az emailes ügyfélszolgálat sokszor hosszadalmas, így egyéb opciókat is kínálni kell, amely lehet akár telefonos, akár élő chat típusú, amikkel gyorsabb választ és megoldásokat tudnak szolgáltatni a játékosoknak.