Megdöntötte a pandémiás korszak nézettségi rekordját a Venom 2.

A Venom 2. – Vérontó 90,1 millió dollárt hozott a bemutató hétvégéjén, ezzel új rekordot állított fel a járványidőszakban. Ez a Variety elemzése szerint komoly eredmény, amely mentőövet jelent a küszködő moziknak, és (ismét) bizonyítja a Marvel erejét a kasszáknál. A Venom jóval sötétebb folytatása a Sony Picturestől érkezik, nem pedig a Disney Marvel Moziverzumától, amelynek eddig az év két legnagyobb bevételt hozó filmjét köszönhette a filmipar (a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája és a Fekete Özvegy). A mozikban töltött első három nap alapján a Venom 2. – Vérontó jó úton halad, hogy 2021 legnagyobb bevételt hozó filmjeként csatlakozzon ezekhez a kasszasikerekhez. A filmet csak a mozikban játsszák, és nem elérhető párhuzamosan egyik streamingszolgáltatón sem – ez a tényező segítheti a jegyeladásokat.

A Tom Hardy főszereplésével készült folytatás túlszárnyalta a júliusban a Fekete Özvegy által felállított pandémiás rekordot: az a film 80 millió dollárral nyitott a mozikban. A Scarlett Johansson-film további 60 millió dollárt hozott az első hétvégén a Disney Plus streamingszolgáltatón, ahol a mozibemutatóval egy napon volt nézhető. Mellettük a Shang-Chi (75 millió dollár) és a Halálos iramban 9 (70 millió dollár) produkálta a legjobb pandémiás nyitóhétvégéket, mindegyiknél elsősorban a fiatalabb férfiakból állt a közönség. A Venom 2. folytatta ezt a trendet: az amerikai jegyvásárlók 62 százaléka férfi volt, 55 százaléka pedig 25 év alatti. A filmet október 14-én mutatják be Magyarországon.

A Venom 2. – Vérontó nem az egyetlen új film volt, amely életet lehelt a kasszákba. Az MGM animációs kalandfilmje, az Addams Family 2. a vártnál jobb, 18 millió dolláros bevételt hozott 4 207 moziból. Eközben a Maffiózók sorozat előzményfilmje, a The Many Saints of Newark nagyot bukott a debütáláskor, csekély 5 millió dolláros bevételt hozott 3181 helyszínen. Azonban ezt a filmet is az HBO Maxon mutatták be, az előfizetők számára külön költség nélkül. A filmet készítő Warner fejesei szerint azonban a sorozat rajongótábora inkább ezt a filmet is otthon nézte meg, nem pedig moziban, ahol a Shang Chi is megelőzte, amely a járványkorszak egyetlen filmjeként gyűjtött 200 millió dollárnál is többet Észak-Amerikában.