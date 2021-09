A magyar bürokráciába ütközött, hogy több iskolába eljusson a szexragadozókról szóló film

A cseh doku felhívja rá a gyerekek figyelmét, mennyi aljas pedofil szándék koncentrálódik a neten. A hazai hatóságoknak és állami szervezeteknek egyelőre kevéssé érdekes a téma.

Nemrég vetítette le a forgalmazó BIDF (Budapest International Documentary Festival) a nagy vihart kavart, pedofilokról szóló cseh dokumentumfilmet, a Csapda a netent. A film lényegében arról szól, hogyan húz csőbe három, magát 12 évesnek kiadó, egyébként nagykorú és fiatalos színésznő kiskorúakat zaklató netes ragadozókat. A cseh filmtörténet egyik legnézettebb dokujává vált film döbbenetes képet mutat arról, mennyire sok perverz alak vadászik ártatlan és befolyásolható gyerekekre.

A Telex arról ír, jelen állás szerint mintegy 200 magyar általános iskolába tud eljutni a film (ami amúgy +18-as karikás, de van egy gyerekeknek szánt rövidített, védekezési tanácsokkal kiegészített verziója is, ez menne a sulikba). A BIDF a 200-nál több, tehát az összes magyar iskolába el akarta ingyen juttatni a filmet, ehhez viszont állami támogatásra lenne szükség, abból feliratozzák, szinkronizálják például.

Megkeresték a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóságot (NMHH), ahol eleinte nyitottak voltak, végül kategorikus nemet mondtak a segítségre. Ezután az NMHH tanácsára a Magyar Nemzeti Filmintézethez fordultak, de ott nem tudtak pályázni, hisz nincs olyan pályázati kategória, hogy dokumentumfilmek iskolai vetítése. Végül a Nemzeti Kulturális Alapnál adtak be egyedi pályázatot, annak elbírásálát viszont jó ideje tologatja az Alap.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-nél is tettek egy próbát, hogy konferenciákat szervezzenek tanároknak a film témájában, aztán abból tanítási segédanyag is készüljön, de itt is kerek-perec elutasították őket. (Végül saját szakállukra szerveztek egy ilyet a Cinema Cityvel közösen, ebből elvileg készül is majd egy félórás vágott anyag, szakemberek beszélnek a témáról benne.) Végül a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia bruttó 3 millió, nettó 2,3 millió forinttal megtámogatta a projektet, majd a Telenor is beszállt, így sikerült 200 iskolába ingyen eljuttatni a filmet.

A Telex szerint sok pedagógus érdeklődik a film iránt, a BIDF pedig folytatná a harcot, hogy minél több veszélyeztetett gyerek lássa, mi vár rá a neten. A Cinema City is kedvezményesen levetíti a filmet diákcsoportoknak.