Ki van varrva, most jött a börtönből, de a kislánya felnéz rá

Elkészült Kis Hajni első nagyjátékfilmjének első előzetese. A Külön falka történetében a tizenkét éves Niki (Horváth Zorka) nagyszüleivel él, akik nem tudják kordában tartani a vadóc, az iskolában nehezen beilleszkedő gyereket. Amikor Niki megtudja, hogy édesapját, Tibort (Dietz Gusztáv) kiengedték a börtönből, minden tiltás ellenére felkeresi a férfit.

Kis Hajni korábban a Szép alak és a Last Call című kisjátékfilmjeivel aratott szép sikereket: előbbi a Diák Oscar-díj előszobájáig jutott, a Last Call pedig a Friss Hús rövidfilmes fesztiválon és a Magyar Filmhéten is nyert. A Külön falkát a forgalmazó közleménye szerint részben személyes élményei ihlették. A forgatókönyvet Szántó Fannival közösen írta, a film operatőre Nyoszoli Ákos.

A Külön falkát augusztus végén a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon mutatják be, majd szeptember közepén Miskolcon, a Cinefesten is látható lesz. Országos moziforgalmazásba szeptember 30-án kerül.