Mozifilm készül Antall Józsefről és a taxisblokádról

Magyarország első szabadon választott kormányfője, Antall József személyét és élettörténetét mutatja be a Blokád című film, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül. A forgatókönyvet Köbli Norbert írja, a rendező Tősér Ádám, a producer Lajos Tamás. „A Blokád alkotói elsőként vállalkoznak arra, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország első, nagy horderejű válságából, a taxisblokádból kiindulva feldolgozzák Antall József életét és küzdelmét a demokráciáért” – közölte az NFI kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a film bemutatja Antall életútját az 56-os forradalmártól az első szabadon választott kormányfőig, és alig fél évvel beiktatása után „élete talán legnehezebb próbatételének drámai napjait”. Nem csak a kulisszák mögötti eseményekbe, harcokba és alkukba enged bepillantást a film, de a miniszterelnök személyes életterébe is, a kórterembe, ahol frissen műtve szembesül azzal, hogy a taxisok az egész országot blokád alá vonták a drasztikus benzináremelés miatt.

Tősér Ádám legutóbbi rendezése, a bemutatás előtt álló Kittenberger – Az utolsó vadászat Bodrogi Gyula főszereplésével sajátos formában mutatja be a világhírű Afrika-kutató kalandos életét. Lajos Tamás Köbli Norberttel a kezdetektől forgatókönyvíróként és kreatív producerként dolgozik együtt, közös sikereik közé tartozik többek közt a nemzetközi Emmy-díjas Örök tél, a nemzetközi Emmy-díjra jelölt Trezor, valamint a Szürke senkik, az Árulók és az Apró mesék című történelmi filmek. Lajos egyúttal az állami filmtámogatási pályázatok elnyerésében is utóbbi évek egyik legsikeresebb producere. Az ő cége gyártja többek között a Katinka című, Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmet is, amelyről tavaly írtuk meg: kilenc év alatt a pályázó dokumentumfilmesek összesen nem kaptak annyi támogatást, mint a Katinka egymaga.

A Nemzeti Filmintézet 1,47 milliárd forint támogatást szavazott meg a Blokád gyártására. A forgatás októberben kezdődik, a filmet a tervek szerint 2022 őszén láthatja a közönség.