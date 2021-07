Kardos-Horváth János: Azt hisszük, jár nekünk, hogy tizenkét forintért kirepüljünk Párizsba vacsorázni

– nyilatkozta Kardos-Horváth János, a Kaukázus frontembere a Blikknek. Az egész beszélgetésben kerülte a könnyed nyári témákat, és az önpromóciót, ehelyett a közelgő klímakatasztrófáról, a fenntarthatóságról, az autóhasználat, a klimatizálás, a húsevés csökkentéséről beszélt, mert szerinte nem maradhatunk tétlenek. Őt például, hiába nyár és koncertek és öröm, elszomorítja, hogy mi lesz így a Földdel. Kardos-Horváth Budapesten kívül él, és ott, mivel vannak fák és egyéb növények, sokkal hűvösebb van, szerinte nem lenne szabad csak úgy kivágni egy fát a fővárosban sem, hanem inkább egyre több növényt kell ültetni.

Oké, hogy nyár van, de olyan nyár van, ami a legmelegebb. Tavaly is a legmelegebb nyár volt, és tavaly előtt is a legmelegebb, szerintem most már mindenkinek, legyen az vidéki, vagy legyen az városi, vagy szlovák, vagy magyar, vagy román vagy német, egyértelművé kell válnia, hogy klímaváltozás van.