Hogyan gondoljuk újra Budapest modern épületeit?

Tizenkét jellegzetes budapesti modern épületet gondol újra Othernity – Modern örökségünk újrakondicionálása címmel a május 22-én megnyíló 17. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kiállítása.

A járványhelyzet miatt kényszerűen az idei évre halasztott művészeti rendezvény a How Will We Live Together? (Hogyan fogunk együtt élni?) mottóval egy fenntartható világ stratégiáit kutatja. Erre a kérdésfeltevésre is reflektál az idei magyar kiállítás, amely arra keresi a választ, milyen lehetőségeket tartogat a modern építészet sokat vitatott, több szempontból elavult öröksége. Erről beszélt a kiállítás keddi budapesti sajtótájékoztatóján Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója, a Velencei Biennále magyar pavilonjának nemzeti biztosa.

Fabényi elmondta, hogy az Othernity a magyar pavilon történetének első, széles körű nemzetközi együttműködésen alapuló kiállítási projektje. Kovács Dániel kurátor és csapata tizenkét közép- és kelet-európai építészirodát kért fel arra, hogy gondoljanak újra egy-egy ikonikus budapesti modern épületet.

Kovács Dániel emlékeztetett arra, hogy a projekthez kiválasztott épületek értékeik ellenére mára veszélyeztetettek. Többségükkel szemben a magyar társadalomban kifejezett ellenszenv él, az Országos Villamos Teherelosztó Központot és az Újpesti Ady Endre Művelődési Házat azóta le is bontották.

A kiállítás két teremből fog állni: a Labor a tizenkét épület történeti állapotát dokumentálja, a Showroom pedig erre tükörszerűen reflektálva a tizenkét kortárs építészeti reflexiót mutatja be. Kovács Dániel a projektet bemutatva kiemelte a krakkói BUDCUD építésziroda terveit, amelyek a Domus áruházat egy új típusú élményfürdővé alakítanák át. Az észt b210 csapata a Thököly úti OKISZ székház újragondolása során egy kinetikus installációt is létrehozott, hogy felhívja a figyelmet az épület dinamizmusára, az észt-brit LLRRLLRR iroda pedig népligeti Planetárium áttervezésével pedig képes volt a 20. századi közép-európai modernizmust tájépítészeti kontextusba helyezni – mondta a kurátor.

A magyar pavilon megnyitóját idén online tartják meg, az Othernity kiállítást pedig a Velencei Biennále november 21-i zárását követően, decembertől Budapesten, a Ludwig Múzeumban is bemutatják – olvasható az MTI hírében.