Chris Pizzello-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chris Pizzello-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Legjobb férfi mellékszereplő: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Legjobb női mellékszereplő: Yuh-jung Youn (Minari)

Legjobb nemzetközi játékfilm: Még egy kört mindenkinek

Legjobb férfi főszereplő: Anthony Hopkins (The Father)

Legjobb női főszereplő: Frances McDormand (A nomádok földje)

Legjobb rendező: Chloé Zhao (A nomádok földje)

Legjobb film: A nomádok földje

Mindenkinek köszönjük, aki velünk tartott!