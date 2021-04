Meghalt Anthony Powell, aki Indiana Jones ruháit tervezte

85 éves korában elhunyt Anthony Powell, háromszoros Oscar-díjas brit jelmeztervező. Powell a hatvanas évektől a 2000-es évek közepéig tartó pályafutása során rengeteg sztár megjelenését formálta, a színházban és filmekben is.

1963-ban már Tony-díjat nyert a School for Scandal című előadás jelmezeiért. Ezután párhuzamosan dolgozott a Broadway-en és Hollywoodban. 1973-ban az Utazások a nagynénémmel című filmért kapta első Oscar-díját, amelyben Maggie Smith jelmezeit tervezte. A következő években még kétszer nyerte el a díjat: 1979-ben a Halál a Níluson sztárszereposztással – Peter Ustinovval, Mia Farrowval, Jane Birkinnel, Bette Davisszel – készült filmadaptációjáért, majd 1981-ben a Tess című Roman Polanski-film jelmezeiért.

Ő tervezte Indiana Jones és a többi szereplő ruhatárát az Indiana Jones és a végzet temploma, valamint az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című filmekben. Dolgozott a Kalózokban, az Ishtarban, a Hookban, a kilencvenes években a 101 kiskutya élőszereplős adaptációjában is, és további három alkalommal jelölték Oscar-díjra. Utolsó filmes munkája a Renée Zellweger főszereplésével készült Miss Potter volt, 2006-ban. Színházi munkái közül az Alkony sugárút kilencvenes évekbeli Broadway-feldolgozása kapta a legtöbb elismerést.

So very sad to hear of the death of @TheTonyAwards @BAFTA & three time #Oscar winning costume designer #AnthonyPowell, who I was fortunate enough to work with on @OfficialALW #SunsetBoulevard here in UK & on Broadway. pic.twitter.com/uuojSOy2Dm