Meghalt Nagy Éva táncdalénekesnő

73 éves korában elhunyt Nagy Éva énekesnő, értesült a családhoz közeli forrásból a 24.hu, információink szerint az énekesnő halálát koronavírus-fertőzés okozta. Nagy Éva Pesterzsébeten született, de Sátoraljaújhelyen nevelkedett, és 1967-ben kezdett énekelni, a következő évben pedig már elindult a Táncdalfesztiválon, ahol a Liversing együttessel közös dalával, az Ez az utolsó randevúnkkal aratott sikert.

Az énekesnő karrierje a biztató indulás ellenére néhány évre megfeneklett, de így is megjelent kislemezen két további dala is (Gyere, gyere hát, Zúgva sírnak a fák). A hetvenes években újra több fesztiválon is részt vett, utána pedig gyerekműsorokban énekelt, utoljára 54 évesen lépett fel.

Az Ez az utolsó randevúnk három évvel ezelőtt felkerült a londoni Ace Records a hatvanas évek magyar énekesnői előtt tisztelgő albumára is, ebből az apropóból készítettünk vele interjút, ahol így emlékezett vissza a pályájára: