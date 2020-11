Európa Hollywoodjává akarja fejleszteni a Cinecittát az olasz kormány

Az olasz kormány 150 millió eurós (54 milliárd forintos) befektetést tervez a római Cinecitta filmstúdióban. Dario Franceschini kulturális miniszter a milánói Sole 24 Ore üzleti újságnak adott interjújában beszélt arról, hogy a Cinecitta, amelyben számos Fellini-film, valamint a Ben Hur és a Quo Vadis mellett olyan nagyszabású külföldi produkciókat is forgattak, mint a New York bandái. A filmstúdiót, amely a maga több mint 400 ezer négyzetméteres területével a legnagyobb Európában, 2017 óta az Istituto Luce működteti, ezt szándékozik részvénytársasággá alakítani a kormány, amely a CDP olasz fejlesztési bankon keresztül az intézmény tőkéjébe fektetne be a fejlesztések érdekében. „Szeretnénk felépíteni egy európai Hollywoodot” – idézi a minisztert az MTI.

Franceschini hangsúlyozta, hogy nagy növekedési lehetőségeket lát az olasz filmipar számára, ami az olyan új platformoknak is köszönhető, mint például a Netflix. Az olasz kormány a pandémia okozta gazdasági válság elhárítására elnyert támogatás részeként fektetne 150 millió eurót a filmalapba. A Cinecitta műtermeit a fasiszta diktátor, Benito Mussolini építtette 1937-ben Róma délkeleti külvárosában. Mussolini politikai propagandájához akarta felhasználni a filmipart. A Cinecitta az 1950-es és 60-as években élte virágkorát, amikor olyan nagy hollywoodi produkciók készültek ott, mint a Kleopátra. Az 1970-es évek és a televíziózás előretörése válságba sodorta a filmipart. 1997-ben privatizációval segítettek volna a stúdión, amelynek nyomán az állam már csak 25 százalékban maradt tulajdonos, de a lépés nem vezetett el a remélt fellendüléshez. A filmváros az utóbbi években az adókedvezményeknek köszönhetően állt talpra. Ha az olasz kormány reményei valóra válnak, az mindenképpen hatással lesz a magyarországi Korda-filmstúdiók működésére is.

Kiemelt kép: TIZIANA FABI / AFP