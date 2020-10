Kaptunk egy rakás új posztert a Mandalorianhez, és Baby Yoda édesebb, mint valaha

A Disney+ október végére időzítette a körülrajongott The Mandalorian második évadjának premierjét, most pedig néhány új karakterplakáttal emlékezteti a rajongókat, hogy miért is érdemes várni a folytatást. A Pedro Pascal alakította mandalorin kívül saját posztert kapott a sorozat néhány fő alakja, közülük nyilván nem maradhatott ki a Gyermek sem, és bizony, a tavalyi év abszolút közönségkedvence, Baby Yoda még mindig irtó cuki. A második évad eseményeivel kapcsolatban ugyanakkor szokásosan ködösít a szolgáltató, mindössze annyit tudunk, hogy a címszereplő és a Gyermek folytatja útját a galaxis veszélyein keresztül, útjuk során hol ellenségekbe, hogy bajtársakba futva. Hát, köszi, Disney, ettől nem lettünk okosabbak.

Kiemelt kép: Lucasfilm