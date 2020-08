Minden idők legtöbb lájkját kapta a Chadwick Boseman halálhírét megerősítő Twitter-poszt

A hétvégén elhunyt Chadwick Boseman halála sokakat megrengetett. Számos barát, kolléga és rajongó fejezte ki együttérzését a közösségi oldalakon, például a Twitteren, ahol a színész halálhírét bejelentő poszt lett az oldal történelmének legnépszerűbb, valamint legtöbb lájkkal (ami ebben az esetben a részvétnyilvánítás jele volt) ellátott bejegyzése.

