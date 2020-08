A Trónok harca sztárja majdnem támogatta a Trónok harca fináléja elleni petíciót

Emlékezetes, hogy a Trónok harca gyengécske nyolcadik évada jókora felháborodást váltott ki tavaly a rajongók körében. Még online petíció is indult annak érdekében, hogy az HBO forgassa újra a finálét, csak ezúttal kompetnsebb írókkal. Eddig több, mint egymillió-nyolcszázezren írták alá, de úgy tűnik hiába, mert az HBO nemrég egyértelművé tette, eszük ágában sincs újraforgatni az utolsó évadot.

Pedig most kiderült, hogy a mozgalom elég prominens szimpatizánsokat szerzett magából a stábból is. A Trónok harca sztárja, a Jaime Lannistert alakító Nikolaj Coster-Waldau például elmondta a Varietynek, hogy ugyan nem követte részletesen a dühöngést, de elgondolkodott rajta, hogy pénzügyileg is támogassa a petíciót:

Egyáltalán nem követtem, de természetesen hallottam róla. Tisztában vagyok az új befejezésért indított petícióval, amit rettentő viccesnek találok. Majdnem adakoztam is a cél érdekében, hátha az HBO azt mondja: Igazatok van, annyi ember akarja, akkor újraforgatjuk.

– mondta Coster-Waldau, aki szerint egy ilyen népszerű produkció esetében mindig nehéz a lezárás, mert mindenkinek megvan a maga véleménye és vágya. Szerinte a felháborodásba amúgy a gyászmunka is kicsit belejátszott, mert a rajongók nemcsak azt dolgozták fel nehezen, hogy így ért véget, de azt is, hogy egyáltalán véget ért a kedvenc sorozatuk.

