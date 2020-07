Gyűlölködésektől mentes színházi vitákat ígér az idei POSZT

Márta István, a fesztivál újonnan kinevezett ügyvezetője az InfoRádiónak nyilatkozott, és elmondta, törekvésük, hogy a kiélezett színházszakmai megosztottságban a POSZT (Pécsi Országos Színházi Találkozó) egy semleges terület, a szakmai párbeszéd helyszíne legyen. A találkozóra – amennyiben a vírushelyzet megengedi – szeptember 1. és 10. között kerül sor, a helyzetre tekintettel csökkentett programmennyiséggel, mondta Márta István.

Az ügyvezető úgy véli, a POSZT-nak az egyik feladata, küldetése azt, hogy semleges terület legyen, és bár nyilvánvalóan helyet kaphatnak a színházi szakmában mostanság tapasztalt megosztottság miatti viták és feszültségek, illetve ellentmondások, de nem „végzetes vendetták” és gyűlölködések formájában. Nagyon erős az elhatározás, hogy próbáljanak egy semleges területet teremteni – mondta.

Ennek értelmében a versenyprogramban szereplő színházak képviselőink kívül várják a szakma további szereplőt is a különféle nyitott és egyéb műhelyekbe. A szervezők a járványhelyzetben azt is fontolóra vették, hogy akár a Köszönjük, Magyarország, tehát a minisztérium projektjével összefüggésben is hívjanak meg olyan előadókat, akik talán nehezebb helyzetbe kerültek.

