A mozik és színházak helyzete továbbra is tisztázatlan

Az 500 fő alatti koncertek megtarthatók a mai Közlöny szerint, de a mozik és színházak nyitásának részleteiről nem esett szó. Néhány hete, amikor a veszélyhelyzet megszüntetését elkezdték bevezetni, azt is ígérték, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével a mozik, múzeumok és színházak is kinyithatnak majd. Akkor több fővárosi színház is azt nyilatkozta lapunknak, hogy ezt az évadot már alighanem elengedik, a mozik azonban csak a startpisztolyra várnak.

Meglepte a színházakat, hogy kinyithatnak, a mozik készen állnak Tényleg kinyitnak a színházak és a mozik még júniusban? Ha igen, akkor hány embernek játszhatnak? Milyen előadásokat tarthatnak? Körkép az újranyitás előtt álló kulturális intézményekről.

Nos, még várniuk kell, ugyanis a mai Magyar Közlöny a zenés rendezvényekről rendelkezett ugyan, de a színházak, mozik és múzeumok nyitásával kapcsolatban nem. Így a szakma a részletekkel kapcsolatban továbbra sem tud tervezni. Ezzel együtt az Index úgy tudja, akár már a mai napon érkezhet konkrétan ezzel kapcsolatban új intézkedés.

Kiemelt kép: Milan Jaros /Bloomberg /Getty Images