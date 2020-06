Pierce Brosnan versenyt fut az öregedéssel

Új filmjében keményebb kihívások elé állítják, mint James Bondot valaha.

Bár kétségtelenül jól állt Pierce Brosnannak az önfeledt tengerparti dalolászás, az egykori 007-est szerenécsére nem szippantotta be teljesen a Mamma Mia!-univerzum: ezt jelzi, hogy az utóbbi években ismét kemény thrillerekben és akciófilmekben osztja az igazságot.

Ebbe a sorba illeszkedhet a most bejelentett sci-fi thriller, a Youth is, amely a nem túl távoli jövőben játszódik, amikor a Renewal (Megújulás) nevű fiatalító technológia a legnagyobb sláger a nyugati társadalmakban. Brosnan egy 70 éves techszakembert alakít majd, akit olyan sokra értékel cége, hogy nem akarják elengedni nyugdíjba, így inkább feleségével együtt befizetik egy fiatalításra. Persze ahogy sejthető, a rutinműveletbe némi hiba csúszik, így míg felesége huszonévesen ébred fel, addig főhősünk rohamtempóban öregedni kezd. Ennek nyomán csak hetei maradnak arra, hogy helyrehozza a dolgokat, és kiderítse, mi is történt valójában. A Youth Brett Marty első nagyjátékfilmje lesz, aki ráadásul saját 2016-os kisfilmjét adaptálja nagy vászonra. A bemutatás tervezett időpontjáról még nincs hír, de addig is fogunk Brosnanből kapni, akinek két filmje is érkezik idén (False Positive, The King’s Daughter).

