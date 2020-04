Film készül Whitney Houston életéből

A Bohém rapszódia írója felel a forgatókönyvért.

A Bohém rapszódia közönségsikere elindította a zenész életrajzi filmek újabb nagy hullámát, így nincs abban semmi meglepő, hogy a 2012-ben elhunyt Whitney Houston is sorra kerül. Az I Wanna Dance With Somebody munkacímen futó film forgatókönyvét ugyaz az Anthony McCarten jegyzi, aki a Freddie Mercury-filmet is írta, amellet pedig olyan Oscar-pozitív életrajzi filmeken dolgozott még, mint A legsötétebb óra és A mindenség elmélete.

A történet az énekesnő korai éveitől veszi majd fel a fonalat, és egészen haláláig követi majd. Az egyik porducer a zeneiparban ismer Clive Davis lesz, aki számos alkalommal dolgozott együtt Houstonnal.

Számos személyes és szakmai tapasztalatom van róla kamasz éveitől kezdve egészen tragikus, korai haláláig, így tudom, hogy a teljes Whitney Houston-sztorit még senki sem mondta el

– mondta Davis. Arról még nincs információ, hogy a filmet mikor tervezik bemutatni.

