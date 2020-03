Koronavírus: Befellegzett az egyéjszakás kalandoknak?

Egy ideig biztos nem az ismerkedés és a társkeresők izgalmas világa fogja lázban tartani az embereket. A koronavírus által felforgatott világunkban inkább csetprogramnak és alternatív hírforrásnak használják a Tindert. Van még, aki ismerkedni akar ilyenkor?

Egyelőre több tucat regisztrált koronavírusos betegről tudunk az országban, de a számuk folyamatosan emelkedik. A háziorvosok és az állam is arra figyelmezteti az embereket, hogy aki teheti, maradjon otthon, onnan dolgozzon, ne találkozzon az idősebb családtagjaival, és a barátaival se most jöjjön össze.

De mi van azokkal, akiknek nincsen párkapcsolata, és szabadidejük egy részét eddig épp az ismerkedéssel töltötték? Milyen sorsra juthat a Tinder, a Happen és a többi társkereső oldal az elkövetkező hetekben, hónapokban, ha el vagyunk tiltva a személyes találkozóktól?

A Tinder mint hírforrás

A Tinder lényege, hogy a másik fotóját látva, egy pöccintéssel dönthetjük el, megér-e egy lájkot, vagy kihagynánk az illetőt. A másikkal csak akkor tudunk párba állni, vagyis „matchelni”, ha mindketten lájkoltuk a másikat. Március 10-én az alkalmazás fejlesztői azonban közleményben hívták fel a felhasználók figyelmét arra, hogy a legbölcsebb döntés most az, ha tartjuk a tisztes távolságot.

Az egészséged a legfontosabb a számunka. A Tinder remek hely arra, hogy új emberekkel találkozhass. Bár továbbra is azt szeretnénk, hogy jól érezd magad, még fontosabb, hogy betartsd a megfelelő óvintézkedéseket a koronavírus okozta járvány ideje alatt. Moss kezet sűrűn! Mindig legyen nálad kézfertőtlenítő! Ne tapizd az arcodat! Tartsd meg a megfelelő távolságot a nagy tömegeket vonzó eseményeken!

Nyilván ez elég ironikusan hangzik attól a randiapptól, melyre sokan az egyéjszakás kalandok miatt jelentkeznek fel. Fontos azonban, hogy a Tinder és társai is felelősséget vállaljanak járvány idején.

A Tinder számára extrán rosszkor jött a koronavírus elterjedése, mivel az applikáció tavasszal dobta volna piacra Európában és Ázsiában a Swipe Night nevű randizós videójátékát, melynek sztorija szerint egy aszteroida tart villámsebesen a bolygónk felé.

A széria az Egyesült Államokban elég népszerűvé vált, a Tinderen való „matcheket” huszonhat százalékkal, a beszélgetéseket pedig tizenkét százalékkal növelte.

Úgy döntöttünk, hogy a hétvégén mégsem hozzuk forgalomba világszinten a Swipe Night sorozatot. Bár nagyon izgatottak voltunk, hogy felhasználóink az Egyesült Államokon kívül is megismerjék ezt az innovatív programot, ám a sorozat apokaliptikus témája miatt, illetve mert a felhasználóink olyan eseményeket tapasztalnak jelenleg, melyek minket sem hagynak hidegen, úgy éreztük, hogy a sorozat megjelentetése most nehéz lenne a megfelelő szellemben

– olvasható a Tinder közleményében.

Amellett, hogy a Tinder óvatosságra inti a felhasználóit, a koronavírus következtében már nem csak egyszerű randi applikációról beszélhetünk, hanem hírközlő médiumról is. Egyre többen használják ugyanis a Tindert arra, hogy minél többet tudjanak meg a járványról közvetlen tapasztalatok útján. Annak ellenére, hogy a társkereső alkalmazást Kínában betiltották, a fizetős Tinder Gold és Premium tagjai a Passport funkció használatával jobbra tudják húzni a kínai Vuhan felhasználóit, ahonnan a koronavírus indult.

Ennek eredményeképpen viszonylag könnyen megkerülhető az állami propaganda, és közvetlen forrásból szerezhetők be a COVID-19-cel kapcsolatos tapasztalatok.

Ha úgy állítom be a helyszínt, hogy Vuhant mutassa tartózkodási helyemnek, akkor az információk legmélyéig tudok leásni, mi is folyik ott valójában

– írta a Twitteren egy wisconsini felhasználó január 27-én, közvetlenül azelőtt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a COVID-19-et közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította.

Setting my tinder to Wuhan so I can get the real scoop on what’s going on — Plague Misha (@drethelin) January 27, 2020

Nem ő az egyetlen, aki ehhez a cselhez folyamodott.

A pánikkeltés és a rengeteg álhír miatt szerettem volna megismerni az ott élő emberek tapasztalatait

– írta egy másik felhasználó.

Persze olyanok is vannak, akik nemcsak viccet csinálnak a koronavírusból, hanem még kapóra is jön nekik az ismerkedéshez a világjárvány.

Coronavirus is making me drop my hinge standards to the floor. pic.twitter.com/SZ3GUJsyii — Barl (@CarlMBaltimore) March 11, 2020

Olyasvalakire vágyom, aki alaposan megmossa a kezeit

– írja az egyik felhasználó bemutatkozásában, míg más azzal nyugtatta az üzenetváltásban a partnerét, akivel összejött a „match”, hogy egyrészt a szex előtt nagyon megmossa a kezeit, másrészt akár síkosítóként is használhatják a kézfertőtlenítőt az extra biztonság kedvéért.

A Guardian újságírója arról írt, a koronavírusnak köszönhetően végre nem kell törnünk a fejünket azon, hogyan kezdeményezzünk beszélgetést a „match-einkkel”, hiszen a téma az utcán hever. Más kérdés, hogy most nem is egy gyors randi a tét. Mások pedig azt emelték ki, hogy az ismerkedni akarók már nem rohannak személyesen találkozni fűvel-fával, hanem beiktatnak egy videócsetes fordulót, amivel alapjaiban alakulhat át az online ismerkedés rutinja.

A magyar tinderezőket is a vírus foglalkoztatja inkább

Gergő két társkereső alkalmazást is használt egészen idáig. Ő azt tapasztalja, hogy a külföldiek többsége eltűnt, sokan pedig inkább visszavonulót fújnak és otthon maradnak, ahogy ő is. Az üzenetváltásokban többször is szóba kerül a vírus.

Volt, aki azt kérdezte, hogy attól még nem találkozunk-e, mert annyira nem izgatja ez az egész. De alapvetően kisebb az aktivitás az appokon, legalábbis nekem úgy tűnt. Én nemrég letöröltem magam róluk, de nem a vírus miatt, hanem leginkább azért, mert a legtöbb személlyel nem egyezett az értékrendem, és meguntam a keresgélést. A találkozás helyett pedig lehet facetime-ozni és videótelefonálni

– mondja.

Viki a Tindert, valamint a Csajok és Pasik nevű társkeresőt használja. Amióta a járvány elterjedt, sok bemutatkozó szövegben lát koronavírusos viccelődéseket, de a téma a csetüzenetekben is folyamatosan feljön. Szerinte most leginkább erről szól a tinderezés és társaik, hogy az otthoni karanténban lévők unalmukban mennek fel ismerkedni, hogy legyen kivel beszélgetni. Ő is ezért töltötte le újra az alkalmazásokat, azt viszont nem tapasztalja, hogy kevesebb „match” jönne össze mostanság.

Még sosem kerültem arra a szintre, hogy találkozzak is azzal, akivel társkeresőn ismerkedem meg. De valószínűleg egy ilyen helyzetet videócseteléssel oldanék meg, mert az is jobb, mint a semmi

– válaszolta arra a kérdésre, hogy milyen alternatívákat lát a találkozásra.

Panni szerint az esetek nagy részében felmerül a koronavírus, de sokakat nem tart vissza a találkozástól.

Hogy mennyi a „match”, nem hinnem hogy a vírustól függ. Volt, akivel pár napja beszéltem, aztán most írt, hogy inkább majd akkor találkozzunk, ha ennek az egésznek vége. Én jelenleg kizárólag unaloműzés céljából mentem fel újra a Tinderre. Senkivel sem fogok szerintem találkozni. Ráadásul a legtöbben nem is igazán tudnak magára a beszélgetésre koncentrálni, mert ez van a fejükben, nekem legalábbis mindenképp. Persze, vannak olyanok is, akiket annyira a szex hajt, hogy egyáltalán nem érdekli őket, mi van a vírussal, és simán találkoznának

– mondja.

A Randivonal.hu március 17-i felmérése szerint, melyben 1500 online társat kereső személy válaszolt azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolta ismerkedési szokásaikat a koronavírus.

A jelenleg online társat keresők ötödének egyelőre semmilyen módon nem változtatta meg a mindennapjait a járványhelyzet. A kérdőívet kitöltők közel felének eddig még csak kevésbé befolyásolta az életét a koronavírus, a fennmaradó csoport számára (10-ből 4 társkeresőnek) viszont eléggé felfordult az élete az elmúlt napok során. A felmérés szerint a fővárosban élőknek, a nőknek és a diplomásoknak változott meg leginkább az élete március eleje óta és ők is azok, akik a legtöbb programjukat lemondták mostanában.

A férfiak kétharmada továbbra is találkozna személyesen randi partnerével, a nőknél viszont ez az arány harminc százalékra tehető csak és inkább kivárnák a járvány végét, addig csak telefonon és online érintkeznének. A férfiak már a napokban leszerveznék az első randit, derül ki a felmérésből. Ha mégis összejönne a személyes találka a napokban, a férfiak jobban figyelnének a személyes érintkezésre. Minden második férfi biztosan nem adna puszit partnerének, a nőknél minden negyedikük állította ugyanezt.

A kérdőív eredménye azt mutatja, hogy ebben az időszakban is nagy igény van az ismerkedésre az egyedülállók részéről, csupán minden ötödik társkereső állította azt, hogy ő most kevésbé szeretne ismerkedni. Többen is azt mondták, hogy ebben, a számukra nehezebb helyzetben még sokkal nagyobb is az igényük arra, hogy másokat megismerjenek.

Az biztos, hogy egészen bizarr tapasztalat érhet minket, ha a Tinder és társai valóban átalakulnak egyfajta hírközlési platformmá. Jelenleg úgy tűnik, hogy a koronavírus bizony még az ismerkedést és a szexet is a háttérbe szoríthatja. Nem tudni, hogy ez mennyi ideig marad így, de jó pár hónapig valószínűleg nem az lesz az alapkérdés: „nálad vagy nálam”.

Kiemelt kép: Justin Chin /Getty Images