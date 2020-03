Nem csak a Westworldről szól majd a március

De azért főleg arról. Pedig érkezik (és folytatódik) egy sor más jóság is. Koronavírus ide vagy oda, ha esetleg a négy fal közé kényszerülnénk, az unalomtól akkor sem kell tartanunk. Íme, márciusi sorozatajánlónk.

Devs 1. évad – HBO

Március 5.

Kissé zavaros származású sorozat ez: az FX szériája sok helyütt exkluzívan a Hulun, nálunk viszont exkluzívan az HBO GO-n lesz látható. De ez mindegy is, mert ettől még a hónap egyik legizgalmasabb új érkezőjéről beszélünk, amit mindjárt megért mindenki, ha leírom az író-rendező nevét: Alex Garland. Bizony, az Ex Machina és az Expedíció (Annihilation) mögött álló kurrens sci-fi isten jegyzi ezt a sci-fi-thrillert, melyben egy Szilícium-völgyi techcég ifjú fejlesztőjét követjük – női főszereplő fiús munkakörben, jóváírtunk 50 progresszív-pontot. Ő kezd el nyomozni munkaadója titkos fejlesztései után, mert arra gyanakszik, hogy a részleg tevékenysége valahogy összefügg pasija meggyilkolásával. A Devs március 5-én dupla résszel indul az HBO Go-n.

Bezzegszülők 1. évad – HBO

Március 5.

Egy vígjátéksorozat is érkezik a hó elején az HBO GO-ra, a magyarul Bezzegszülők címen futó Breeders, méghozzá Az alelnök alkotóitól, Martin Freeman főszereplésével, melyben a szülői lét tragikus, komikus, és tragikomikus jellegzetességeiről mesél majd.

Nullák és ikszek 1. évad – HBO

Március 6.

Karcos politikai alaphelyzetből induló, kissé Rómeó és Júlia utánérzésre hajazó alaphelyzet: a sorozat világában feketék és fehérek egyfajta apartheid-rendszerben élnek, melyben a feketék az uralkodó osztály, a fehérek az alárendeltek, ami önmagában is szül nem kevés feszültséget. E két osztályból szeret egymásba két fiatal, ami a tilosnál is tilosabb alapesetben is, pláne úgy, hogy itt az egyik fél az uralkodó osztály egyik legfontosabb politikusának a lánya. Az HBO-tól nem megszokott módon premiernapon a teljes évad felkerül.

Fosse/Verdon 1. évad – HBO

Március 6.

Michelle Williams Golden Globe-ot kapott azért a szerepért, amit az FX sorozatában játszik, de Sam Rockwell és maga a sorozat is jelölt volt. A Fosse/Verdonben egy koreográfus-rendező és egy Broadway-táncos kötélhúzás-jellegű, romantikus és kreatív kapcsolatát követhetjük végig évtizedeken keresztül. Brutál hangulatos, szórakoztató, showbusiness-tánc-reflektorfény háromszögben zajló történet fergeteges alakításokkal, mely nálunk szintén az HBO GO-n fut majd.

A királyság titkai (Kingdom) 2. évad – Netflix

Március 6.

Van élet a végső kifulladás felé nyargaló The Walking Deaden túl is. Első évadjával máris szerzett egy kisebb fajta kultstátuszt a Netflix bizarr dél-koreai zombisorozata, mely a második évadra sem fogja vissza a puskaport. Misztikum, zombik, politika, zombik, de főleg további zombik és újabb zombik, mindez mesés díszletek között.

Bloodride 1. évad – Netflix

Március 13.

Apropó horror: épp egy héttel a Kingdom premierje után indul még egy horrorsorozat a Netflixen, éspedig a norvégoktól, ám a Bloodride-ról egyelőre nagyjából ennyit lehet tudni, illetve még annyit, hogy antológia-jellegű lesz. Mindenesetre a horrorfanok jegyezzék fel a dátumot. Az alábbi trailerből lehet következtetni a hangulatra, amely minket speciel kissé a Tűnj el!-re emlékeztet, ám a videó nem a hivatalos Netflix-oldalon tűnt fel, szóval egyelőre ne vegyük készpénznek.

Westworld 3. évad – HBO

Március 16.

Kit áltatunk? A március legfontosabb sorozatpremierjét az HBO jegyzi a Westworld harmadik évadjával, mely ha lehet, évadról évadra egyre növekvő hype-ot élvez, noha azt sem szabad elhallgatni, hogy a második évaddal sokan nem voltak kibékülve. A szokásosan elsőrangú látvány és a szövevényes történet mindenesetre marad, ember-robot, robot-robot harc, bérgyilkosság, csak a szokásos, miközben hol van már a western hangulat?

Összeesküvés Amerika ellen 1. évad – HBO

Március 17.

Vajon mi lett volna, ha az eredeti nácizmus nemhogy nem kerüli el az Egyesült Államokat, de mondhatni ott születik meg? Ezzel a kérdéssel játszik el a Philip Roth regényén alapuló minisorozat, amely egy New Jersey-i zsidó munkáscsalád szemén keresztül mutatja be, ahogy egy idegengyűlölő, populista politikus (a pilótaként ismertebb Charles Lindbergh) a második világháború idején megnyeri a választásokat, és fasiszta országgá tesz Amerikát.

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker – Netflix

Március 20.

Bár ez a sorozat sokkal inkább az amerikaiaknak, közülük is főként az afro-amerikai közönségnek lesz igazán érdekes, mégsem hagyhatjuk említés nélkül, hiszen egyrészt borítékolható, hogy az ő körükben minimum kultsorozat lesz, másrészt mert a főhőst, C.J. Walkert, aki fekete nőként épített fel egy igazi szépségipari birodalmat, a zseniális, és egyre emelkedő csillagú Octavia Spencer alakítja majd, harmadrészt pedig, mert egészen elképesztően néz ki. Akit vonz az afroamerikai mikrotörténelem és miliő, annak abszolút kötelező darab.

Unorthodox 1. évad – Netflix

Március 26.

A németek már adtak a Netflixnek néhány izgalmas tartalmat, így például a szerkesztőségünkben is nagy népszerűségnek örvendő Darkot, most újabb esélyt kapnak, ugyanis az Unorthodox című sorozatuk is globális forgalmazást kap. A sztori egy fiatal szigorú szabályok szerint élő ortodox zsidó család lányáról szól, aki külföldre menekül egy előre eltervezett házasság elől.

Ozark 3. évad – Netflix

Március 27.

A pénzmosodás família is visszatér, hogy tovább erősítse a bugyuta vígjátékokon túlmutató komédiák sorát. Jason Bateman és Laura Linney tovább küzd az életben maradásért Missouri festői, és meglehetősen kihalt tóvidékén, ami nem is olyan egyszerű, ha az embert mexikói drogbárók üldözik.

