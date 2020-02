Emlékszik még valaki Ted Mosbyra? Most nácikra fog vadászni

A februári sorozatajánlónkba rengeteg minden fért bele, visszatérnek régi kedvencek az idén véget érő Homelandtől a Better Call Saulig. Az Apple TV+ szintén új sorozattal jön ki, és ha marad a Morning Show színvonala, akkor nincs mitől félnünk. Az HBO egyik legfontosabb 2020-as produkciója, A kívülálló még mindig tart, és ha kifogyna valaki a tartalomból, érdemes a visszakeresni a januári ajánlónkat.

A bűnös (The Sinner) S03, USA Network

Február 6.

Az eredetileg az USA Networkön bemutatott, majd a Netflixre vándorló sorozat nagy meglepetést okozott. Jessica Biel producerként és főszereplőként tűnt fel az első évadban, és a történet arra kereste a választ, hogy mi történhetett azzal az anyukával, aki mindenki szeme láttára, látszólag nulla indítékkal követett el egy gyilkosságot. A bűnös akkora sikert aratott, hogy továbbfűzték az alapötletet. A fix pont a rendőrt alakító Bill Pullman, aki egy nagyon rejtélyes baleset körülményeit göngyölíti fel.

Kenderfutár (High Maintenance) S04, HBO

Február 7.

A New York-i életet és a New York-iakat bemutató sorozat szereplőit egy biciklis fűfutár köti össze, rajta keresztül ismerhetünk meg minél több kapcsolatot és élethelyzetet, karriert. Egy epizód harminc perces, szóval még van idő behozni a lemaradást. Nálunk az HBO GO-n február 8-tól lehet követni a sorozatot feliratosan.

Locke & Key S01, Netflix

Február 7.

Joe Hill a saját képregényét adaptálhatja a Netflixre, amiben három testvér költözik egy furcsa, kulcsokkal és zárakkal teli kastélyba apjuk halála után. A különböző kulcsok különböző szuperképességeket rejtenek, úgyhogy a Locke & Key egy tinihorror extrákkal.

Mythic Quest: Raven’s Banquet S01, AppleTV+

Február 7.

A Felhőtlen Philadelphia producerei, Rob McElhenney, Charlie Day és Megan Ganz új vígjátéksorozatot gyártottak, ezúttal az Apple Tv+-nak. Sőt, Rob McElhenney nemcsak a forgatókönyvet írta, de a főszerepet is elvállalta egy fantasy számítógépes játék világáról. Az előzetes alapján olyan mintha a Szilícium-völgy startupos közege a gamerekre korlátozódna, és azt követhetjük végig, hogyan áll össze egy milliókat megszólító játék.

Homeland S08, Showtime

Február 9.

Az utolsó, nyolcadik évadhoz ért az öt Golden Globe-ot nyert Homeland Claire Danes és Mandy Patinkin főszereplésével. 2011-ben onnan indult a történet, hogy Nicholas Brody (Damian Lewis) sokéves iraki fogság után tért haza, miközben az élet ment tovább otthon, csak nélküle. A felesége új párt talált, és a CIA-s Carrie Anderson (Claire Danes) meg volt arról győződve, hogy egy ellenség jött vissza. Azóta Lewist kiírták a sorozatból, és már csak Carrie terrorellenes harcáért szurkolhatunk, most utoljára.

Most nevess! (Kidding) S02, Showtime

Február 9.

A gumiarcú Jim Carrey most egy megtört, de a nézők előtt jókedvű apát alakít, aki az összeomlás szélén áll, próbálja feldolgozni a fia halálát, miközben a gyerekműsorában vigyorog. „Az biztos, hogy a színészt filmen még sosem láttuk ennyire megtörtnek, a híres gumiarcot traumákról és szorongásról árulkodó ráncok és barázdák uralják, és bár Pickles úr kényszeredetten kedves mosolyában még mindig ott bujkál az egykori grimaszok lehetősége, nem hagyja őket felszínre törni. Carrey egész alakításában van valami zavarba ejtő üresség, mintha megnyílna, aztán mégsem engedne közel fájdalmához, de ez itt nem hiányosság, épp a negatív érzelmeit elfojtó karaktert segít jobban megrajzolni. Ez a kettőség a sorozat hangulatára jellemző: egyfelől nagyon intim, közben mégis kissé mesterkélt és távolságtartó” – írtuk az első évadról szóló kritikánkban. A Most nevess! egy remek alkalom, hogy megismerjük Jim Carrey másik oldalát, ha eddig csak a fáradhatatlan mókamestert láttuk volna benne. Az HBO GO február 10-től egy duplarésszel indít, aztán hetente érkeznek az új epizódok.

Briliáns barátnőm: Az új név története (My Brilliant Friend) S02, HBO

Február 10.

A Elena Ferrante négy kötetes regénye alapján készült sorozat első évada telitalálat volt. Két, Nápolyban felnőtt lány barátságát követhetjük végig: vagyis Lenú idős korában írja meg a barátnőjével eltöltött hatvan évet. Ferrante bestselleréből most jön ki az HBO-n a második évad, összesen pedig valószínűleg négyre számíthatunk. Ami még fontos lehet, hogy az első két rész a nemzetközi premierrel egy időben jön ki az HBO GO-n, így este fél 11-kor nézhetjük a premiert, és fél 12-kor a második részt. Egyelőre csak az első évad trailerével tudunk kedvet csinálni.

Narcos: Mexico S02, Netflix

Február 13.

A Narcos nemcsak Pedro Pascalnak hozott igazi hírnevet, és újabb szerepeket, de azt is bebizonyította, hogy idegen (nem angol) nyelvű sorozat is képes ennyire befutni. A felirat már nem akadály. A Narcos kolumbiai szála Pablo Escobarral az élen 2017-ben ért véget, és a Netflix nekivágott a mexikói drogkartellek bemutatásának. Diego Lunából bajuszos drogbáró lett, a True Detective-ben megismert Scoot McNairy pedig végignarrálja az eseményeket.

Pop, csajok satöbbi (High Fidelity) S01, Hulu

Február 14.

John Cusack kultfilmjét Nick Hornby regénye alapján a Hulu viszi át tévére, csak most a kapcsolataiban elég válogatós lemezboltos egy nő, és ő mesél a szerelmi életéről a zenén keresztül. Jobb színészt pedig nem is találhattak volna a feladatra, mint Zoë Kravitz. Valentin-napon jön a Pop, csajok satöbbi tízrészes verziója.

Hunters S01, Prime Video

Február 21.

A Tűnj el! rendezője és írója, Jordan Peele a producere annak a tízrészes, amazonos sorozatnak, ami Al Pacinóval az élen ered a nácik után. Egy csapatot gyűjt maga köré a hetvenes években, hogy kiirtsa New Yorkban a bujkáló háborús bűnösöket. A Huntersben feltűnik az a Josh Radnor is, akit talán már örökre Ted Mosbynak látunk az Így jártam anyátokkalból. De itt az alkalom, hogy Radnor levetkőzze a béna, de romantikus építész karakterét.

Better Call Saul S05, Netflix/AMC

Február 23.

A Breaking Bad utánlövése nem okozott csalódást az eredeti rajongóknak. A negyedik évadról például ezt írtuk még 2018 októberében: „A Better Call Saul továbbra is napjaink egyik legjobb dráma sorozata, melyben előkerülnek ugyan néha a Breaking Badet idéző, brutálisnak is mondható jelenetek, ám ezek egyensúlyban vannak a befelé forduló, jellemábrázolásra törekvő részekkel (akárcsak a tragikus elemek a komikus részekkel), és mára már el tudjuk fogadni, hogy ez a sorozat a saját jogán is élvezhető, nem csak spinoffként. Nem felhőtlen szórakozás, sőt, talán még az eddiginél is sötétebb a Better Call Saul, de messzemenőkig megéri a belefektetett energiát.” Reméljük, az ötödik évad után is hasonlókat gondolunk majd.

Altered Carbon S02, Netflix

Február 27.

A sci-fi-világ már nagyon várta, hogy a Netflix megfilmesítse a kétezres években magyarul Valós halál címmel megjelent cyberpunk-regényt. Takeshi Kovacs egy gyilkológép, és új testben ébred, hiszen az Altered Carbon univerzumában a tudatot már képesek vagyunk szétválasztani a testünktől. A második évad az első után két évvel jön, és a főszerepet ezúttal nem Joel Kinnaman játssza majd, hanem Anthony Mackie. Egyelőre előzetes nincs, egy tavalyi teaserrel kell beérnünk.

Kiemelt kép: YouTube