Mi van, ha egyszerre két pápa is sorban áll a hatalomért?

Az új év rengeteg új sorozatot kínál, és az HBO rögtön több erős produkcióval indít. Ott van például Az ifjú pápa folytatása, amiben Jude Law mellé John Malkovich száll be, vagy a thriller-rajongóknak A kívülálló című sorozatra is érdemes odafigyelni, hogy kiderüljön, ki a felelős egy gyerek haláláért az álmos kisvárosban. Ha valaki kifogyna az évadokból, annak jól jöhet a decemberi ajánlónk, esetleg az éves sorozatos listánk a Csernobillal az élen.

Ismét találkozhatunk az angyalarcú sorozatgyilkossal A decemberi sorozatajánlónkban végre helyet kapott a Witcher, és több sorozatgyilkosos produkció is kijön a hónapban. Az Apple TV+ és a Netflix is erre épít.

Messiás (Messiah) S01, Netflix

Január 1.

A Jézus kinézetű főhősről (Mehdi Dehbi) csak annyit tudunk, hogy amerre jár, megmagyarázhatatlan csodák és természetfeletti események történnek. Egy gyanakvó CIA-ügynök (Michelle Monaghan) arra keresi a választ, hogy a messiás második eljövetelének szemtanúi lehetünk, vagy kamu az egész, és az emberek csak szeretnék hinni, hogy a szélhámos Isten fia. A részben Jordániában, illetve Új-Mexikóban forgatott thriller kisebb tiltakozásokat is kiváltott a szunnita muszlimokból, amiért Dehbi karaktere az iszlám Antikrisztushoz hasonló alakjára, Daddzsálra emlékeztet.

Spinning Out S01, Netflix

Január 1.

Nem az első alkalom, hogy megismerhetjük az élsport árnyoldalait, de mondjuk az Én, Tonya című filmet leszámítva a korcsolya nem tartozik a legfelkapottabb sportok közé Hollywoodban. Pedig a jégtánc kemény, főleg, ha valaki egy teljesítménykényszeres anya gyereke. A soha nem elégedett szülőt az a January Jones alakítja, akit a Mad Menben megismert a világ. Kat Baker (Kaya Scodelario) bizonyítani akar, és ekkor jön a szerelem az életébe egy másik jégtáncos, Justin Davis (Evan Roderick) képében.

Szóljatok a köpcösnek (Get Shorty) S03, Epix

Január 7.

Az Epix harmadik évadánál járó sorozatát az HBO GO adja, és még mindig azt követhetjük végig, hogy Miles Daly hogyan vált a bérgyilkos szakmáról Hollywoodra. A sorozat Elmore Leonard regénye alapján készült, ahogy a 1995-ös film is John Travoltával és Danny DeVitóval. Miles szerepében Chris O’Dowdot láthatjuk, aki olyan vígjátékokban is szerepelt, mint a Koszorúslányok.

AJ and the Queen S01, Netlfix

Január 10.

RuPaul sorozatára már csak azért is érdemes odafigyelni, mert ő volt az, aki trendet csinált a drag queenek stílusából, és elhozta nekünk a Drag Race című realityt, ami már több mint tíz éve követi, hogyan alakulnak át a jelentkezők a szemünk láttára. Az előzetes alapján az AJ and the Queen a valóságshow fikciós verziója egy gyerekszereplővel kiegészülve. AJ (Izzy G.) és Ruby Red (RuPaul) egymást segítve szelik át az országot színpadról színpadra.

A kívülálló (The Outsider) minisorozat, HBO

Január 13.

Az HBO Stephen King regénye alapján forgatta le a tízrészes minisorozatot, amiben Jason Bateman karakterét vádolják egy gyerekgyilkossággal. Bár minden bizonyíték Terry Maitland (Jason Bateman) ellen szól, mégse biztos, hogy ő követte el a szörnyű gyilkosságot.

Az új pápa S02, HBO

Január 14.

Miután az ifjú pápa (Jude Law) kómába zuhant, egy angol arisztokrata, Sir John Brannox (John Malkovich) lép a helyére, hogy III. Jánosként vezesse az egyházat. De az Oscar-díjas Paolo Sorrentino sorozatának első évadában megismert pápánkat nem lehet csak úgy lecserélni. És az pláne gáz, ha Lenny Belardo (Law) felébred a neonkereszt árnyékában.

Szexoktatás (Sex Education) S02, Netflix

Január 17.

A Sex Education nem véletlenül került fel az év végi sorozatos listánkra: kedves volt és okos, szellemes és tanulságos. A frusztrált kamaszfiú, Otis (Asa Butterfield) az anyja (Gillian Anderson) szexterapeuta bizniszét az iskolájában vitte tovább, hogy jó sok kellemetlen pillanat szem- és fültanúja lehessünk. A második évad egy szerelmi háromszöget ígér, és annak ellenére, hogy elvileg január közepén jön az első rész, még mindig csak egy bejelentő teaserrel kell beérnünk előzetes híján.

Avenue 5 S01, HBO

Január 20.

A politikai szatíráival híressé vált Armando Iannucci új sci-fi komédia-sorozatában már javában zajlik az űrturizmus, csak annyi a hiba, hogy az Avenue 5 kapitánya (Hugh Laurie) nem áll a helyzet magaslatán. A vendégek megsérülnek, és nem sok választja el a hajót a pániktól. Laurie mellett Josh Gad (Szépség és a szörnyeteg) is feltűnik a sorozatban.

Babilon Berlin S03, Sky

Január 24.

A Volker Kutscher regénye alapján készült sorozat a weimari köztársaság idején játszódik Berlinben: a nácik hatalomátvételéig virágzott a mulatói élet, az utcákat ellepték a kétes alakok és a prostituáltak, miközben a lakosság jelentős része igazi nyomorban próbált túlélni. Az alapsztori onnan indult, hogy a Kölnből Berlinbe költözött Gereon Rath nyomozó (Volker Bruch) egy politikai zsarolási ügyben nyomoz, melynek szálai egész fentre vezetnek, közben pedig megismerhettük a húszas évek végének berlini alvilágát. Minden idők legdrágább német sorozatának első évadáról írtunk (szinte egyszerre ment le az első két évad) és nagyon szerettük, szóval érdemes a folytatást is követni az HBO GO-n. Január végén egy dupla résszel jön a Babilon Berlin, majd hetente érkeznek az epizódok.

Justin Bieber: Seasons, YouTube Originals

Január 27.

Justin Bieber nem is olyan régen szünetet tartott, visszavonult, hogy a magánéletére és a következő albumára koncentráljon. Persze addig sem unatkozott, hiszen megházasodott, és látszólag rendbe rakta magát, feldolgozta, hogy az egész tinédzserkora a nyilvánosság előtt zajlott. Hogy Bieber tényleg kiegyensúlyozott felnőtt lett-e, azt egy tízrészes dokusorozat hivatott bemutatni a YouTube streaming csatornáján.

Csodatévők: Sötét Középkor (Miracle Workers: Dark Ages) S02, TBS

Január 29.

Daniel Radcliffe az angyal, Steve Buscemi pedig az Isten. Innen indultunk az első évadban, na meg onnan, hogy Isten kitalálta, hogy a Földnek annyi, nincs értelme megmenteni. Ekkor jönnek a lelkes fiatal angyalok, hogy meggyőzzék a főnököt, hogy nem kell még az emberiséget temetni.

A mennyországot lélektelen nagyvállalatként (Heaven Inc.), Istent pedig ennek elvetemült főnökeként bemutatni jópofa ötlet, ám önmagában nem visz el egy egész vígjátéksorozatot. A Csodatévők írói mintha mégis erre az egy lapra tettek volna fel mindent. Az első részben még szellemes poénok így hamar elfáradnak, egyre harsányabbá és olcsóbbá válva.

– mondjuk ezt írtuk az első évadról, de van remény, hiszen a folytatás tiszta lappal kezd a sötét középkorban.

Ted Bundy: Falling for a Killer, Prime Video

Január 31.

Jogosan gondolhatnánk, hogy már mindent tudunk Ted Bundyról: tavaly a Netflix egy megrázó dokusorozatban tárta fel, hogy a jóképű és megnyerő Bundy hogyan gyilkolta sorra a fiatal lányokat Amerikában, majd Zac Efron főszereplésével film is született a sorozatgyilkosról. Az Amazon viszont most arra fókuszál, hogy a nők miért voltak oda Bundyért, és megszólal az ötrészes doksiban az a Elizabeth Kloepfer is, aki sokáig Bundy barátnője volt.

Kiemelt kép: HBO