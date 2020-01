Vári Éva: Szeretném majd egészségesen elhagyni a földi létet

Az idén 80. születésnapját ünneplő Vári Éva 3 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy visszavonul, bár félt, hogy túl üres lesz az élete.

Már a gondolattól is megijedtem, hogy amíg a többi kolléga szeptemberben visszatér a színházba, addig nekem az égvilágon semmi dolgom nem lesz

– nyilatkozta a színésznő BEST magazinnak, aki végül több felkérést is kapott visszavonulása után.

Vári arról is beszélt, hogy bár egyedül él, nem érzi magányosnak magát, testvére bármikor segít neki, ha szüksége van rá. Bár nem szívesen számolja az éveket, jól van és rendszeres orvosi vizsgálatokon vesz részt, hogy ez így is maradjon.

Szeretném majd egészségesen elhagyni a földi létet. Nincs okom panaszra, kifejezetten jól érzem magam a bőrömben. Sokáig azt gondoltam, úgy mentek el mellettem az évek, hogy igazán nagy dolgok nem is történtek velem. Az embernek egyébként is meg kell becsülnie az olyan apró ajándékokat is, mint hogy nyílik a kertben az árvácska, vagy kisüt a nap.