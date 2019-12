Bombariadó miatt szakadt félbe a koncert, verekedtek a bulizók Szombathelyen

Bombariadó miatt félbeszakadt a Delta együttes koncertje Szombathelyen, ahol mintegy kétezren szórakoztak az Arénában a bulin. A teltházas koncert kiürítése után verekedés tört ki az utcán, amit a rendőrök gyorsan megfékeztek. A verekedés előzménye az volt, hogy a Nyugat.hu beszámolója szerint, hogy néhányan beugrottak a ruhatárba és felmarkoltak több kabátot. Emiatt terjedt el az a rémhír a kint állók között, hogy ellopták a kabátokat, és így tört ki verekedés a kabátos és a kabát nélkül maradt bulizók között, melyben egy férfi elesett és beverte a fejét az aszfaltba, ezért őt mentők vitték el, de az RTL Klub híradója további sérültekről is tud. Sokan csak hajnali ötkor kapták vissza a kabátjukat, addig a várakozókat a közeli tornacsarnokba terelték, ahol azonban több üveg is kitört. Mivel az épületben nem találtak bombát, a rendőrség keresi a betelefonálót, aki két év szabadságvesztést is kaphat.

A Zala megyei Söjtörről származó Delta együttes elsősorban a Nyugat-Dunántúlon népszerű formáció, mulatós-slágeres zenével. A zenekar Facebookon az alábbi közleményt tette közzé:

Sajnálatos módon bombariadó volt a ma esti szombathelyi buliban. 😟 A betelefonáló helyett is elnézést kérünk és ugyanolyan szomorúak vagyunk, mint Ti, ha nem szomorúbbak… 😞 Gyakorlatilag így bármilyen rendezvényt tönkre lehet tenni… Miért kell ez, kinek és miért jó??? 😟😕😟

A poszt alatt több hozzászóló is írja, hogy még mindig nem kapta vissza a kabátját, és leghamarabb csak hétfőn kerülhet erre sor.

Borítófotó: Delta együttes Facebook