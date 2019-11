Meghalt az eredeti Marlboro Man

90 éves korában családja körében hunyt el az egyik első Marlboro Man, Bob Norris. A People cikke szerint szülővárosában, Colorado Springsben egy kórházban halt meg november 3-án, de csak most írtak róla a lapok.

Az 1929-ben született Norris az ötvenes évek közepétől reklámozta 12 éven át az amerikai cigarettát úgy, hogy soha életében nem dohányzott. Akkor szakított Marloboro Man énjével, mikor gyerekei lettek, és úgy érezte, ezzelrossz példát mutat. Képein az igazi amerikai férfi jelent meg cowboy kalapban, farmerben, cigivel a szájában. Bob Norris akkor adta az arcát a Marlboróhoz, mikor még be lehetett állítani, hogy dohányozni menő. Még egy szobrot is állítottak neki Coloradóban.

Az igazi cowboy világ életében földekkel és lovakkal foglalkozott, ez jött kapóra a dohánycégnek is. A Norrishoz tartozó ranch, a T-Cross az egyik legnagyobb brand lett az államban. A földjére érkezett a Marlboro is, hogy lekapják a Marlboro Man első reklámját, aztán megtetszett nekik a Norris természetessége. Az igazi farmer kiütötte a nyeregből a modellt. Később még John Wayne-nel is közeli barátságot ápolt, aki lóvásárlások során ismerte meg a cowboyt.

Bob Norrisnak elég népes a családja, négy gyereke született, tizenhárom unokája, és tizennyolc dédunokája.



Kiemelt kép: Egy 1997-es reklámtábla Los Angelesben. John Chapple / Getty Images