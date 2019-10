Ilyen, amikor a Sziklának behúz egy nő

Emily Blunttól kap egy nagyot a Jungle Cruise előzetesében.

Nagy port kavart Martin Scorsese múlt heti interjúja, amiben kifejtette, hogy a Marvel-filmjek szerinte nem is filmek, inkább nagyszabású mozgóképes vidámparkok. Hogy azért volt benne némi igazság, mutatja, hogy a vita farvizén most behajózott a Disney új kalandfilmjének, a Jungle Cruise előzetese, ami konkrétan a Disneyland egyik élményhajókázásának mozis adaptációja. A sztori egy veszedelmes amazonasi hajóúton játszódik, ahol a biztos sikerrel kecsegtető Dwayne Johnson alakítja a kapitányt, Emily Blunt pedig egy talpraesett felfedezőt játszik, aki egy ponton bemos egy hatalmasat a megszeppent Sziklának. A filmet jövő nyáron mutatják be a mozik, addig is itt az előzetes: