Végre egy film, amiben Liam Neeson nem öli halomra az embereket

Liam Neeson az Elrabolva óta annyi akciófilmben játszotta a kíméletlen igazságosztót, hogy lassan kezdtük elfelejteni: tud ő nagyon gyengéd és érzékeny is lenni. Most újra ezt az oldalát veszi elő az Ordinary Love című drámában, amiben nem a teljes albán maffiával, csak egy házasság kihívásaival kell megküzdenie.

A filmben Neeson ugyanis kivételesen nem egy ex-szuperügynököt, hanem egy átlagos férjet alakít, akinek feleségét (Lesley Manville) váratlanul mellrákkal diagnosztizálják, ez pedig teszt elé állítja házasságukat is. Lisa Barros D’Sa és Glenn Leyburn filmjében a címéhez híven nincs semmi bombasztikus, azt a kérdést feszegeti, hogy mi kell ahhoz, hogy két ember igazán egymás mellett tudjon lenni a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Az Ordinary Love annyira megindítónak tűnik, hogy már az előzetesén is majdnem elsírtuk magunkat: