Kerényi Miklós Gábor sorra rendezi a darabokat

Áprilisban írtuk meg, hogy ismét rendezhet a 2017 őszén zaklatással vádolt, majd az Operettszínházból elküldött Kerényi Miklós Gábor. A Blikk most arról számol be, hogy egymást érik Kerényi bemutatói, aki nemrég mutatta be Szentpéterváron a Marica grófnőt, jövő héten van A szabadság vándorai az előbemutatója, amit a Rómeó és Júlia követ az Arénában szeptemberben. A rendező decemberbena Murder Ballad című musical bemutatására készül a Hatszín Teátrumban.

[…] nagyon boldog vagyok az életemmel, hiszen rendezek, dolgozom. Nem ezen az áron kellett volna, de boldog vagyok, hogy szabad vagyok

– mondta el a lapnak Kerényi.

Kiemelt kép: Zih Zsolt / MTI