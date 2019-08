50 éve készült a Beatles híres fotója az Abbey Roadon

Ma 50 éve annak, hogy a Beatles átmasírozott az Abbey Road egyik, azóta ikonikus helyszínné vált gyalogátkelőhelyén, miközben Iain Macmillan fotózta őket. A legjobban sikerült kép lett aztán az együttes 1969. szeptember 26-án megjelent 11. stúdióalbumának borítója. A lemezt a Rolling Stone magazin olvasói 2009-ben a Beatles legjobb albumának szavaztak meg, és ez az egyetlen olyan eredeti brit kiadás, amelynek borítóján sem az együttes neve, sem az albumcím nem található meg.

50 years ago today, @TheBeatles gathered at EMI Studios for one of the most prolific photoshoots of their career. A policeman held up the traffic as photographer Iain Macmillan took six shots of the group walking across the zebra crossing just outside the studio. #AbbeyRoad pic.twitter.com/ROgV1SE9d4

— Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) 2019. augusztus 8.