Robert De Niro megfiatalodva tér vissza a filmvászonra

Kedden még csak a hivatalos fotók érkeztek meg Martin Scorsese The Irishman című filmjéhez, most pedig végre az előzetesét is megnézhetjük. Az 57. New York-i filmfesztivál nyitófilmjeként, szeptember végén debütáló alkotás főszereplői, Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci és Harvey Keitel a produkció nagy részében digitálisan megfiatalítva lesznek majd láthatók.

A Charles Brandt I heard you paint houses című regénye alapján készült film egy II. világháborús veteránról szól, aki a maffiához csapódik, majd részt vesz Jimmy Hoffa munkáspárti vezér eltűnésében. De Niróék mellett Bobby Cannavale, Jack Huston, Harvey Keitel, Ray Romano és Anna Paquin is szerepelnek a filmben.

A The Irishmant az amerikai mozik mellett a Netflix is sugározza majd.

