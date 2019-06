Kis híján elmosta az eső a Kolorádó utolsó napját

A szombat esti vihar lecsapott a budai hegyekben rendezett fesztivál utolsó napjára. A biztonságiak sokakat idő előtt hazaküldtek, de a szervezők közleménye szerint szó sem volt arról, hogy ki kell üríteni a fesztivált.

Szombat este lecsapott az eső a Nagykovácsi közelében lévő Sztrilich Pál Cserkészparkban megrendezett Kolorádó fesztiválra: programok maradtak el, illetve rövidültek le, és a fesztivállátogatók közül többen is arra panaszkodtak a fesztivál Facebook oldalán, hogy a biztonságiak arra utasították őket, hagyják el a fesztivált, a hazajutásnál pedig kaotikus körülményekről számoltak be. A szervezők a vasárnap kora esti közleményükben azt írták, sajnálják, hogy „elkezdett terjedni a pletyka, hogy »el kell hagyni a fesztivál területét«, mert erről valójában szó sem volt”, és hangsúlyozták, a vihar idején a szervezőség és a biztonsági szolgálat is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel, akik végül nem rendelték el a kiürítést.

Amint kiderült, hogy a fesztivál folytatódhat, igyekeztünk ezt minden felületen kommunikálni. Utólag is elnézést kérünk, amiért például Facebookon kommenteket kellett ideiglenesen elrejtenünk, de úgy ítéltük meg, hogy ezek közt volt kifejezetten pánikkeltő is. Ezeket most szinte mind visszaállítottunk, és mostantól egyenként válaszolunk a hozzánk beérkezett számos üzenetre is

– folytatódik a közlemény, amely jelezte, hogy a programok többségét végül sikerült megtartani, még Femi Kuti és a Technokunst fellépéseit is, némi csúszással. Mindenkinek köszönik, akik végig kitartottak az esőben is, és ígérik, dolgozni fognak azon, hogy a fesztivál „jövőre még jobb legyen”.

Az idén negyedszerre megrendezett Kolorádó fesztiválon a számos hazai, jobbára az undergroundot képviselő előadó mellett szokás szerint a mainstreamen túlról érkező külföldi fellépők is szerepeltek a kínálatban, utóbbiak közül a pénteken játszó Kurt Vile volt a legnagyobb név, de Yves Tumor és Ben UFO fellépéseire is sokan voltak kíváncsiak.

