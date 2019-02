Szabadtéri aktív kikapcsolódás Máltán

Ugyan Málta akkor is kiváló úti cél, ha klasszikus kulturális feltöltődésre vágyunk, de az aktív kikapcsolódás híveinek jó hír, hogy a szigeten bőven van mit csinálni a pancsolás-városnézés-shopping tengelyen túl is. Íme a kedvenceink.

Búvárkodás

Abszolút kihagyhatatlan program a Máltára utazóknak – avagy nem kell Délkelet-Ázsiáig repülni, hogy saját szemünkkel csodáljuk meg a tengeri élővilágot, Málta ugyanis a Földközi-tenger közepén pont tökéletes helyen van a búvárkodáshoz. Már önmagában a víz alatti földfelszín is izgalmas, ugyanis az itt elhelyezkedő törésvonalak egészen egyedi tájakat hoztak létre a mélyben. A rengeteg barlang és szikla, és a változatos domborzat mellett ráadásul a tengerfenék telis-tele van hajóroncsokkal is, így a kalandvágyunk még egy fokát kiélhetjük a víz alatt. És akkor, ugye, az élővilágról még szó sem esett, pedig az a lényeg – és a máltai vizekben kiváló látási viszonyoknak köszönhetően legalább harminc méter mélységig gond nélkül megfigyelhetjük, milyen az élet odalenn – talán még pár sellővel is összefutunk. Szerencsére mindehhez nem is kell profi búvárnak lennünk, Máltán ugyanis sok helyen lehet úgynevezett „vezetett merülésen” részt venni, amit tapasztalat nélkül is bátran bevállalhatunk.

Vízi sportok

Ha a víz mélye annyira nem a barátunk, akkor még mindig ott van a víz felszíne – egy sziget esetében óhatatlanul adja magát a vízi közlekedés minden elképzelhető formája. A kevésbé sportos, cserébe vaskos tárcájú utazóknak a jachtos ejtőzés, eggyel sportosabbaknak a vitorlázás, azoknak pedig, akik a hajózárt a vízhez minél közelebb képzelik el, a kajakozás adja magát, még extrémebb ízlésű utazók természetesen szörfözhetnek, kiteboradozhatnak is. Akármelyikre vágyunk, a szervezéssel nem lesz gond, Máltán ugyanis sok profi szolgáltató működik a partokon.

Szárazföldi kihívások

Természetesen nem muszáj mindenképpen vizes sportban gondolkodni Máltán sem, a szigetcsoport domborzata jócskán kínál gyalogosan teljesíthető kihívásokat is. Amellett, hogy vezetett városnéző séták tucatjain vehetünk részt, a városokon kívüli környezet felfedezésére számos szervezett túra is elérhető – no meg persze bármikor elindulhatunk önállóan is.

Olyan nagyon, ugye, eltévedni sem lehet, a távolságok elég kicsik ahhoz, hogy kényelmes tempóban kisebb távú gyalogtúrákra induljunk, de akár többnapos, „ottalvós” túrákat is választhatunk, mely végig vezet teljes partszakaszokon. Némi gyakorlattal a sziklamászás is izgalmas program lehet az adrenalin hajhászására: Málta ezen a fronton egyre népszerűbb, ugyanis a szigeteken rengeteg, és mindenféle nehézségi fokú mászási útvonalból lehet választani.